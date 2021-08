VIDEO Roger Federer, 40 de ani ai unui geniu

Roger Federer s-a născut pe 8 august 1981, la Basel, Elveţia. Tatăl său, elveţian, Robert Federer, este din Berneck, Cantonul St. Gallen, iar mama, Lynette Federer, este din Kempton Park, Gauteng, Africa de Sud.



După o carieră fabuloasă, în care a bătut recorduri cu nemiluita, campionul elveţian se confruntă cu cea mai dificilă perioadă din cariera sa fantastică, iar acesta ar putea fi ultimul sezon. ”Geniul din Basel” nu a câştigat un turneu din septembrie 2019, dar lumea nu îl iubeşte mai puţin.



Roger Federer joacă acest meci de la 0-40. Zero ca titlurile câştigate în ultimele 22 de luni. Are, în total, 103 de turnee câştigate, dintre care 20 de Mare Şlem. Şi are de dus o rivalitate tot mai ascuţită cu sârbul Novak Djokovici, 34 de ani, şi cu spaniolul Rafael Nadal, 35 de ani.



Pe Federer l-au tras în jos pandemia şi două operaţii la genunchi, dar l-au înălţat mereu calităţile sale unice în circuit. Dacă la Nole şi la Rafa găsim luptă, abnegaţie, muşchi, rezistenţă, elasticitate, putere de concetrare, la Roger am tot văzut de-a lungul anilor definiţia geniului: eleganţă, soluţii magice, reverul cu o singură mână. Nimic nu face transpirând sau scrâşnind din dinţi. ”40 de ani de graţie”, a titrat L Equipe.

Nu doar cariera, ci şi viaţa de familie o are împlinită. Federer este căsătorit cu fosta jucătoare de tenis Miroslava Federer (născută Vavrinec), pe care a cunoscut-o la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000. Mirka s-a retras din circuit în 2002 din cauza unei leziuni la picior. Cei doi s-au căsătorit la Vila Wenkenhof din Riehen, lângă Basel, pe 11 aprilie 2009. În 2009, Mirka a născut două fete gemene. Cuplul mai are o pereche de gemeni, băieţi, veniţi pe lume în 2014.

În România, Federer a venit o singură dată, la un meci din 2004 contând pentru Cupa Davis. A fost prima competiţie disputată de elveţian după ce a devenit, în premieră, numărul 1 mondial.