VIDEO - Vedeta UFC Conor McGregor a lovit un bătrân într-un bar din Irlanda în timp ce încerca să-i ofere o băutură

Un videoclip în care luptătorul irlandez a lovit un bătrân, într-un bar din Irlanda a început recent să circule pe internet.

Conform informaţiilor oferite de TMZ Sports, incidentul s-a petrecut în luna aprilie a acestui an, însă a fost făcut public abia acum. Aceeaşi sursă spune că McGregor a intrat în barul Marble Arch, din Dublin şi a oferit Proper Twelve, whiskey-ul produs de el, tuturor celor din local.

Cu toate acestea, un bătrân a refuzat băutura servită din partea luptătorului, ceea ce l-a înfuriat pe acesta din urmă. Câteva momente mai târziu, Conor l-a lovit cu pumnul stâng în faţă. Bătrânul abia a reacţionat, în timp ce McGregor a fost tras de doi prieteni de-ai săi în afara localului.

MMA Insight spune că poliţia a cercetat incidentul, însă nu s-au depus plângeri împotriva lui ”The Notorious” Conor McGregor.

Până în acest moment, nici McGregor, nici UFC nu au oferit nicio lămurire cu privire la acest subiect.

Conor McGregor is a disgrace.



So happy Khabib absolutely annihilated this coward. pic.twitter.com/seSrLjExtz