Wayne Rooney, victima unei tentative de înscenare? Imaginile cu antrenorul, înconjurat de femei într-o cameră de hotel, au devenit virale

Imaginile cu managerul lui Derby au devenit virale pe reţelele de socializare duminică, acestea indicând faptul că fostul jucător al lui Manchester United şi al Angliei a dormit într-o cameră de hotel din Manchester, înconjurat de un grup de femei, fără a exista vreo sugestie că Rooney ar fi acţionat în mod nepotrivit sau chiar că ar fi fost conştient de ceea ce se întâmpla în jurul său.

Persoane apropiate lui Rooney au confirmat pentru Sky Sports News că problema a fost acum predată Poliţiei din Greater Manchester, care încă nu a comentat.

Rooney este pe cale să înceapă primul său sezon complet ca antrenor la conducerea echipei Derby, după ce a reuşit la limită să menţină gruparea în Championship în sezonul trecut. Acesta a preluat funcţia de la Phillip Cocu.

Rooney a avertizat conducerea clubului că nu va putea alinia o echipă performantă în condiţiile în care clubul nu va aduce un număr semnificativ de jucători. Derby are în prezent sub contract doar nouă jucători seniori, dintre care doi sunt portari.

English football legend Wayne Rooney has gone viral, after being caught cheating. pic.twitter.com/R9fnIQt34f