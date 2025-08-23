Antarctica, în pragul colapsului: schimbările climatice din Antarctica accelerează ritmul dezastrului global

În 2023, întinderea gheții marine antarctice a scăzut cu peste șase deviații standard sub media perioadei 1981–2010, un minim fără precedent în ultimii 300 de ani. Oamenii de știință consideră această prăbușire un „punct de cotitură” ce ar putea duce la veri fără gheață chiar și dacă încălzirea globală se stabilizează.

Studiul arată că circulația adâncă a oceanelor din jurul Antarcticii s-a redus deja cu 30% față de anii ’90. Modelele climatice estimează o slăbire de până la 42% până în 2050. Această încetinire afectează stocarea carbonului, distribuția nutrienților și capacitatea oceanelor de a regla temperatura globală.

Schimbările climatice din Antarctica amenință calota de gheață și nivelul mărilor

Calota de gheață din Vestul Antarcticii este aproape de un punct critic. Chiar și în scenarii optimiste de reducere a emisiilor, porțiuni din aceasta ar putea intra într-un proces ireversibil de colaps. Dacă întreaga calotă ar ceda, nivelul mărilor ar putea crește cu peste trei metri, punând în pericol marile orașe de coastă.

Ecosistemele antarctice sunt deja grav afectate. Coloniile de pinguini imperiali au înregistrat eșecuri repetate în reproducere din 2016, iar multe au dispărut complet. De asemenea, krillul, focile și peștii argintii sunt în declin, în timp ce fitoplanctonul, baza lanțului trofic marin, și-a redus productivitatea cu 18% în ultimii 26 de ani.

Consecințe globale și apel la acțiune

Cercetătorii avertizează că aceste schimbări auto-accelerate vor amplifica încălzirea globală și pierderea biodiversității. Singura soluție viabilă rămâne reducerea rapidă și drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră în acest deceniu. Totuși, unele transformări sunt deja ireversibile, ceea ce impune măsuri de adaptare și reziliență la nivel global.