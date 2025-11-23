Cercetătorii trag un semnal de alarmă: vânturile sudice în schimbare pot reduce capacitatea Pământului de a stoca carbon

Un nou studiu internațional avertizează că Southern Westerly Winds (curenți atmosferici puternici care modelează clima în emisfera sudică) își schimbă din nou direcția din cauza încălzirii globale, perturbând potențial cel mai mare rezervor natural de carbon al planetei, potrivit SciTechDaily.

Oamenii de știință spun că înregistrările din turbăriile vechi de 15.000 de ani arată cum modificările din trecut ale acestor vânturi au transformat dramatic depozitarea carbonului pe continente, ridicând semne de alarmă privind evoluțiile actuale.

Arhivele de turbă descifrează o tranziție climatică majoră din trecut

Cercetători de la Universitatea din Southampton și parteneri internaționali au analizat mostre de turbă din America de Sud, Australasia, Africa de Sud și insulele subantarctice.

Datarea cu radiocarbon le-a permis să stabilească momentul în care condițiile mai umede au favorizat formarea unor vaste turbării după ultima eră glaciară.

Ei au descoperit că schimbările rapide ale Southern Westerly Winds au declanșat o expansiune masivă a zonelor mlăștinoase, corelându-se cu fluctuații majore ale concentrațiilor de CO₂ din atmosferă.

Autoarea principală, dr. Zoë Thomas, a explicat că atunci când vânturile s-au deplasat spre nord acum 15.000 de ani, acestea au modificat procesele de amestec din Oceanul Antarctic, influențând cantitatea de carbon absorbită sau eliberată de ocean, cel mai mare rezervor natural de carbon al Pământului.

Schimbările de altădată au stimulat creșterea turbăriilor, iar cele actuale amenință stabilitatea

Turbăriile, formate prin acumularea pe termen lung a materialului vegetal în soluri saturate cu apă, stochează cantități uriașe de carbon.

Echipa a descoperit că perioadele de creștere accelerată a turbei au coincis cu momentele în care vânturile s-au deplasat spre nord sau spre sud.

Astăzi însă, schimbările climatice împing aceste vânturi spre sud, în direcția Antarcticii.

Dr. Zoë Thomas avertizează că această tendință este deja asociată cu intensificarea secetelor și incendiilor de vegetație în emisfera sudică.

Oamenii de știință se tem că marele rezervor de carbon poate slăbi

Coautoarea studiului, dr. Haidee Cadd subliniază că, dacă Oceanul Antarctic își pierde din capacitatea de absorbție a carbonului, CO₂ se va acumula mai rapid în atmosferă, amplificând încălzirea globală.