Bloomberg: Vaccinul anti-Covid dezvoltat de Oxford-AstraZeneca arată o dublă acţiune imună

Vaccinul anticoronavirus pe care Universitatea Oxford îl dezvoltă cu firma AstraZeneca arată rezultate promiţătoare în testele clinice preliminare, generând o dublă acţiune de imunizare, iar acum urmează să ajungă la teste mai extinse, care vor fi decisive privind eficienţa, informează Bloomberg.

Însă rezultatele actuale nu au fost suficiente pentru convingerea pieţelor de profil. Acţiunile AstraZeneca au scăzut după valoarea-record atinsă în New York, pe fondul preocupărilor referitoare la posibilitatea acestui vaccin de a atinge progresele înregistrate în proiectele grupurilor Pfizer Inc., BioNtech SE şi Moderna Inc.

"Dat fiind contextul competiţional, nu reuşesc să impresioneze", arată o analiză a firmei Bernstein efectuată de un grup coordonat de Ronny Gal.

Vaccinul a generat creşterea nivelurilor anticorpilor neutralizanţi şi celulelor imune de tip T care atacă virusul, potrivit autorilor studiului. Rezultatele, publicate luni în jurnalul medical The Lancet, reprezintă o etapă esenţială pentru unul dintre cele mai rapide proiecte globale pentru dezvoltarea unui vaccin.

"Speranţa noastră este că vom putea începe livrarea unui vaccin înainte de sfârşitul acestui an. Muncim cât de repede putem, dar sigur că sunt lucruri pe care nu le putem controla", a declarat Pascal Soriot, directorul grupului farmaceutic AstraZeneca, citat de agenţia Bloomberg.

Exacerbând preocupările pieţelor de profil, publicarea articolului în revista medicală The Lancet a avut loc la doar o oră după ce companiile Pfizer şi BioNtech anunţaseră date pozitive pentru propriul test al unui vaccin anti-Covid-19, în Germania, pe fondul rezultatelor promiţătoare ale proiectului comunicate la începutul lunii.

Acţiunile AstraZeneca tranzacţionate în SUA au scăzut cu 4% la ora 14.00 în New York (21.00, ora României).

Un rezultat pozitiv era aşteptat, în contextul în care vaccinul era în etapele avansate ale testării clinice preliminare. Cercetătorii intenţionează să testeze o doză dublă, lucru care diminuează entuziasmul privind vaccinul.

Alte proiecte de vaccinuri, inclusiv cel al companiei CanSino Biologics (China) şi al parteneriatului Pfizer/BioNtech, au furnizat rezultate pozitive. Anunţurile conduc la creşterea optimismului privind modalităţile de contracarare a unei pandemii care s-a soldat până acum cu peste 600.000 de morţi şi a generat o criză economică mondială. La rândul său, compania Moderna a anunţat săptămâna trecută că testele preliminare ale unui vaccin amplifică nivelul anticorpilor pentru contracararea coronavirusului.

"Pieţele de profil trebuie să fie extrem de recunoscătoare că avem mai mulţi candidaţi pentru vaccin care înregistrează progrese", a apreciat Richard Horton, editor al revistei medicale The Lancet.

Chiar dacă stimularea producerii de anticorpi neutralizanţi nu demonstrează eficienţa unui vaccin, acesta este considerat un prim pas important în testare. Rezultatele testelor pe animale arătaseră deja că vaccinul Oxford-AstraZeneca generează o reacţie imună.

În etapa preliminară a testelor clinice, desfăşurată în perioada 23 aprilie - 21 mai, au participat 1.077 de adulţi sănătoşi, cu vârste între 18 şi 55 de ani, care nu au avut deloc Covid-19. Unui grup de control i s-a administrat un vaccin antimeningită ca produs placebo, iar alţi zece participanţi au primit două doze ale vaccinului experimental, la distanţă de o lună. Vaccinul anticoronavirus a generat efecte adverse minore, atenuate prin administrarea de Paracetamol. Nu au apărut efecte adverse grave.

AstraZeneca va prioritiza procedura administrării dozei duble în testele clinice extinse care vor urma, a declarat Adrian Hill, directorul Institutului Jenner al Universităţii Oxford.