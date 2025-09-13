Ce vârstă au ouăle de dinozaur descoperite în China? Acestea au fost datate prin metoda „ceasului atomic”

Un cuib de 28 de ouă de dinozaur descoperit în rezervația fosiliferă Qinglongshan din centrul Chinei a fost datat la aproximativ 86 de milioane de ani folosind o tehnică avansată denumită „ceas atomic”, scrie CNN.

Cercetătorii au utilizat metoda de datare uraniu-plumb (U-Pb) pe calcitul din cochiliile fosilizate ale ouălor, oferind o estimare directă și extrem de precisă a vârstei acestora.

Descoperirea oferă o privire rară asupra reproducerii dinozaurilor și a adaptării acestora la mediu în perioada Cretacică, când Pământul se răcea treptat.

Datare directă a ouălor fosilizate

Metoda U-Pb se bazează pe transformarea naturală a uraniului în plumb în mineralele din ouă, cum ar fi calcitul, calciul și compușii de fier. Oamenii de știință au folosit un micro-laser pentru a vaporiza fragmente din cojile ouălor și au numărat atomii de uraniu și plumb pentru a calcula vârsta exactă.

Această abordare este considerată mai precisă decât datarea sedimentelor înconjurătoare, care poate să nu reflecte vârsta reală a fosilei.

Calcitul din cojile ouălor a permis ca acestea să fie analizate cu succes, oferind rezultate clare și de încredere pentru prima dată în Qinglongshan.

Informații despre dinozauri

Majoritatea ouălor din această rezervație aparțin speciei Placoolithus tumiaolingensis, identificată pe baza cochiliei și nu a scheletului dinozaurului.

Ouăle sunt sfere ușor aplatizate, cu coji relativ subțiri și poroase, având lungimi între 12 și 17 centimetri. Această porozitate poate reflecta o adaptare evolutivă la climatul răcit, influențând schimbul de gaze și condițiile de incubare.

Situl, care păstrează peste 3.000 de ouă în mare parte intacte, oferă o privire rară asupra comportamentului de cuibărire și interacțiunii ecologice a dinozaurilor din Cretacic.

Implicații și cercetări viitoare

Succesul datării U-Pb pe ouăle fosilizate stabilește un nou standard pentru analiza cronologică precisă în paleontologie.

Cercetătorii intenționează să aplice această tehnică și în alte situri cretacice din apropiere pentru a înțelege mai bine reproducerea, evoluția și adaptările dinozaurilor.

Cu peste 200 de situri de ouă de dinozaur la nivel mondial, metoda ar putea revoluționa analiza ouălor fosilizate și studiul modului de reproducere al dinozaurilor de-a lungul timpului și al speciilor.