Cercetătorii au declarat că rezultatele au sugerat că vizitele în locuri cu o bogăţie de păsări, cum ar fi parcurile şi canalele, ar putea fi prescrise de medici pentru a trata afecţiunile de sănătate mintală.

Aceştia au adăugat că descoperirile lor au evidenţiat, de asemenea, necesitatea de a proteja mai bine mediul şi de a îmbunătăţi biodiversitatea în zonele urbane, suburbane şi rurale, pentru a păstra habitatele păsărilor, potrivit The Guardian

Studiul, publicat în revista Scientific Reports, a urmărit întâlnirile zilnice ale celor 1.292 de participanţi cu păsările de anul trecut prin intermediul unei aplicaţii pentru smartphone numită Urban Mind.

Pe parcursul a două săptămâni, participanţii, din Marea Britanie, Europa, SUA, China şi Australia, au fost invitaţi la intervale aleatorii să înregistreze cum se simţeau, inclusiv dacă erau fericiţi sau stresaţi, dacă puteau vedea copaci şi dacă puteau vedea sau auzi păsări.

Cercetătorii au constatat că scorurile medii de bunăstare mintală ale participanţilor creşteau atunci când vedeau sau auzeau păsări, inclusiv în rândul celor care au dezvăluit că fuseseră diagnosticaţi cu depresie. Andrea Mechelli, profesor de intervenţie timpurie în domeniul sănătăţii mintale la King's College London, a declarat: „Trebuie să creăm şi să sprijinim mediile, în special mediile urbane, în care viaţa păsărilor este o caracteristică constantă. Pentru a avea o populaţie sănătoasă de păsări, aveţi nevoie şi de plante, aveţi nevoie şi de copaci. Trebuie să hrănim întregul ecosistem din oraşele noastre”. El a adăugat că efectul pozitiv al întâlnirilor cu păsări asupra persoanelor cu depresie este semnificativ, deoarece multe "intervenţii care ajută aşa-numitele "persoane sănătoase" nu funcţionează pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală".

Artistul Michael Smythe, de la Nomad Projects, care a ajutat King's College London să dezvolte aplicaţia pentru smartphone pentru acest studiu, a declarat că cercetarea a pus, de asemenea, întrebări cu privire la legătura dintre inegalităţile în materie de sănătate şi accesul la natură, alte cercetări arătând că zonele defavorizate au adesea mai puţine spaţii verzi decât zonele bogate.

Adrian Thomas, autorul Ghidului pentru cântecul păsărilor al Societăţii Regale pentru Protecţia Păsărilor (Royal Society for the Protection of Birds' Guide to Birdsong), a declarat că rezultatele raportului nu au fost o surpriză, deoarece majoritatea oamenilor şi-au descris reacţia la cântecul păsărilor ca fiind bucurie.

El a adăugat: „Cântecul păsărilor ar fi fost cândva coloana sonoră naturală a tuturor vieţilor umane şi cred că este încorporat undeva adânc în psihicul nostru. Este asociat cu primăvara, cu reînnoirea şi cu venirea vremurilor bune, acesta fiind doar unul dintre motivele pentru care trebuie să abordăm această criză a naturii şi să ne asigurăm că natura nu tace”.