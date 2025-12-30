Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Descoperire majoră despre nucleul Pământului. Ar putea fi stratificat ca o ceapă

O echipă de cercetători din Germania a adus dovezi noi care sugerează că nucleul intern al Pământului ar putea fi stratificat în mai multe straturi distincte, asemănătoare unei cepe.
Studiul oferă o posibilă explicație pentru anomaliile observate de-a lungul timpului în modul în care undele seismice traversează centrul planetei noastre, aflat la peste 5.000 de kilometri sub suprafață.

Cum au fost analizate undele seismice din nucleul intern al Pământului

Cercetarea s-a concentrat pe așa-numitele anisotropii seismice, adică variațiile de viteză ale undelor seismice atunci când acestea se deplasează prin nucleul intern al Pământului, în funcție de direcția de propagare. Aceste diferențe au fost observate de mult timp, însă explicațiile existente nu erau susținute de suficiente date experimentale.

Coordonată de mineralogul Carmen Sanchez-Valle de la Universitatea din Münster, echipa a analizat modul în care fierul, elementul dominant din nucleul Pământului, își modifică structura cristalină atunci când este combinat cu siliciu și carbon – elemente considerate „ușoare” în context geologic.

Experimente extreme

Pentru a recrea condițiile din nucleul intern al Pământului, cercetătorii au supus aliaje de fier, siliciu și carbon la presiuni foarte ridicate și temperaturi de până la 820 de grade Celsius. Folosind difracția cu raze X, ei au analizat orientarea cristalelor – o proprietate numită „lattice-preferred orientation” (LPO).

Rezultatele au arătat că adăugarea siliciului și carbonului modifică semnificativ structura cristalină a fierului, influențând modul în care undele seismice sunt transmise prin nucleul intern al Pământului.

Ce înseamnă

Conform concluziilor studiului, partea centrală a nucleului intern al Pământului ar conține mai puțin siliciu și carbon, ceea ce explică anisotropia seismică puternică observată acolo.

Spre exterior, concentrația acestor elemente crește, ducând la o reducere a anisotropiei. Această distribuție sugerează o stratificare chimică apărută în urma proceselor de cristalizare ale nucleului, scrie Science Alert.

De ce este importantă această descoperire

Studiul reprezintă un pas important în înțelegerea structurii profunde a planetei noastre.

Prin corelarea datelor seismice cu experimente de laborator, cercetătorii pot reconstrui procesele care au loc în nucleul intern al Pământului, un domeniu inaccesibil observațiilor directe, dar esențial pentru dinamica și evoluția Terrei.

