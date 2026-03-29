Descoperire unică ce schimbă istoria Epocii Bronzului. O cultură antică misterioasă a forjat o armă dintr-o stea căzută

Obiectul, cu formă asemănătoare unui topor, a fost identificat într-un context ritualic și reprezintă cea mai veche piesă din fier meteoritic descoperită până acum în această regiune, scrie Science Alert.

Descoperirea a fost realizată la situl arheologic Sanxingdui, unul dintre cele mai enigmatice centre culturale ale Chinei antice. Situl datează între anii 2800 și 600 î.Hr. și este cunoscut pentru măștile sale din bronz, statuetele ritualice și gropile sacrificial-ceremoniale. Artefactul din fier meteoritic Sanxingdui a fost găsit într-una dintre aceste gropi, denumită Pitul nr. 7, alături de urme de ardere și cenușă.

Cercetătorii de la Sichuan University au supus obiectul unor analize cu raze X, care au arătat că acesta conține peste 90% fier și aproximativ 7,4% nichel. Această compoziție este specifică fierului meteoritic și ar fi fost imposibil de obținut prin tehnicile de prelucrare cunoscute în perioada târzie a dinastiei Shang, când fierul nu era încă topit din minereu.

Importanța istorică

În mod obișnuit, în Epoca Bronzului se utilizau aliaje de cupru și staniu. Fierul era extrem de rar și considerat un material prețios, mai ales cel provenit din meteoriți. Spre deosebire de alte descoperiri din Câmpia Centrală a Chinei, unde fierul meteoritic era combinat cu bronzul, artefactul din fier meteoritic Sanxingdui pare realizat integral din fier, indicând o tradiție metalurgică distinctă.

Faptul că artefactul a fost depus într-o groapă ritualică sugerează că nu era un obiect utilitar obișnuit, ci unul cu valoare simbolică sau sacră. Specialiștii consideră că materialul „căzut din cer” putea avea o semnificație spirituală pentru comunitatea Sanxingdui, fiind oferit în cadrul unor ceremonii complexe.

Deși starea fragilă a obiectului ridică probleme de conservare, cercetările viitoare vor urmări analize de înaltă rezoluție pentru a clarifica funcția exactă și rolul său ritualic. Cert este că artefactul din fier meteoritic Sanxingdui completează un gol major în istoria metalurgiei antice și oferă o perspectivă nouă asupra creativității tehnologice din China preistorică.