Facebook testează o interfaţă nouă. Dacă va fi implementată, poate creşte timpul petrecut de utilizatori pe reţeaua de socializare

Facebook testează o nouă interfaţă cu trei fluxuri de conţinut. Facebook vrea să vadă dacă prin acest ”artificiu” va creşte timpul petrecut în reţea de utilizatori.

Cele trei fluxuri existau deja, însă erau mai greu de accesat. Acum, Facebook vrea să le facă vizibile şi accesibile tuturor, informează thenextweb.com. Singura noutate ar fi reprezentată că se vor putea accesa mai uşor.

Astfel, pe lângă fluxul normal, cel algoritmic, vor fi introduse şi feed-ul pentru cele mai recente postări şi feed-ul pentru postările deja văzute. Interfaţa noii versiuni se va baza pe trei tab-uri care vor permite accesul în cele trei feed-uri.

În eventualitate în care nou versiune va fi implementată oficial şi va fi făcută publică, utilizatorii reţelei de socializare vor descoperi trei noi modalităţi de partajare rapidă a conţinutului: Most Relevant, Most Recent şi Already Seen.

