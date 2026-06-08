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O descoperire surprinzătoare despre râs: de ce este considerat un antrenament pentru creier

Râsul nu contribuie doar la starea de bine, ci poate juca un rol important în dezvoltarea creierului copiilor, potrivit unor concluzii prezentate de specialiști în dezvoltarea timpurie.
O descoperire surprinzătoare despre râs: de ce este considerat un antrenament pentru creier
Sursa foto: Pixabay/Vicki Hamilton
Oana Antipa
08 iun. 2026, 19:00, Ştiinţă-Sănătate
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Jacqueline Harding, expert în educația timpurie la Middlesex University din Londra, susține că râsul și joaca sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială a copiilor, relatează New York Post.

Într-o lucrare recentă, cercetătoarea afirmă că bucuria reprezintă un proces biologic complex care îi ajută pe cei mici să gestioneze stresul și să își dezvolte capacitatea de adaptare.

„Atunci când vedem copii râzând, observăm creierul în plin proces de învățare, conectare și dezvoltare”, a declarat Harding.

Efecte asupra creierului

Potrivit specialiștilor, râsul activează mai multe regiuni ale creierului, inclusiv zone asociate mișcării și proceselor cognitive.

Acest proces începe încă din primii ani de viață, înainte ca un copil să învețe să vorbească.

Cercetătorii spun că râsul stimulează creativitatea și memoria de lucru. În același timp, ajută creierul să proceseze informații și situații noi.

Din acest motiv, unii experți descriu râsul drept un adevărat „antrenament mental”.

Modificări la nivel biologic

Râsul influențează și chimia organismului. El reduce nivelul hormonilor asociați stresului, precum cortizolul și adrenalina.

În același timp, stimulează eliberarea unor substanțe asociate cu starea de bine, inclusiv dopamina, serotonina și endorfinele.

De asemenea, crește nivelul oxitocinei, hormon implicat în consolidarea relațiilor emoționale dintre părinți și copii.

Stresul poate afecta dezvoltarea

Specialiștii avertizează că efectele stresului prelungit sunt opuse.

Acesta poate afecta procesul de învățare și funcționarea sistemului imunitar.

Totodată, poate influența dezvoltarea sistemelor cerebrale responsabile de emoții și memorie.

„Starea emoțională a copiilor influențează direct modul în care aceștia interacționează cu lumea din jur”, a explicat Harding.

Importanța jocului

Experții recomandă părinților să încurajeze joaca spontană și momentele de bucurie petrecute împreună cu cei mici.

Astfel de activități îi ajută pe copii să își gestioneze mai bine emoțiile și să dezvolte un sentiment de siguranță.

Totodată, contribuie la dezvoltarea abilităților sociale și cognitive.

Potrivit specialiștilor, mediile lipsite de stres și relațiile sigure favorizează procesul de învățare.

Harding consideră că umorul și activitățile recreative ar trebui integrate mai des și în mediul educațional.

În opinia sa, un climat pozitiv poate facilita înțelegerea și reținerea informațiilor și poate crea condiții mai bune pentru dezvoltarea copiilor.

 

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