O lecție dintr-o căsnicie de 23 de ani: Întrebarea pe care niciun cuplu nu ar trebui s-o evite

„Nu era despre bani, copii sau unde aveam să trăim. Era despre asta: «Poți descrie partenerul pe care ți l-ai visat dintotdeauna?»”, spune Brian Page, fondatorul Modern Husbands, companie americană dedicată sprijinirii cuplurilor în gestionarea finanțelor și a vieții casnice.

Claritate în locul presupunerilor

După 23 de ani de căsătorie, Page, astăzi specialist în viața de cuplu, recunoaște că această întrebare aparent banală i-ar fi oferit o perspectivă complet diferită asupra relației: „În loc să ghicesc ce înseamnă să fiu un partener bun, aș fi putut să devin sprijinul de care soția mea chiar avea nevoie și pe care și-l dorea”.

Potrivit lui Page, citat de CNBC, majoritatea oamenilor intră într-o relație cu o listă mentală despre cum ar trebui să fie un partener ideal. Problema e că acea listă vine, de multe ori, din educație sau norme vechi, nu din dorințele reale ale persoanei de lângă noi: „Așteptările tradiționale încă persistă – bărbații ca furnizori financiari, femeile ca manageri ai casei. Iar aceste roluri pot genera resentimente tăcute și neînțelegeri pe tot cuprinsul vieții”.

Când forța ei stârnește nesiguranța lui

Realitatea de azi arată diferit, explică expertul: tot mai multe căsnicii implică doi parteneri activi profesional, femeile depășesc adesea bărbații în educație și venituri, iar echilibrul între muncă și viața personală e esențial.

În multe cupluri, această schimbare de roluri aduce tensiuni subtile: atunci când femeia este mai educată sau are un statut profesional mai solid, orgoliul masculin poate resimți asta ca pe un afront – chiar dacă, paradoxal, exact acea forță și inteligență l-au atras inițial. Ori, „întrebarea despre partenerul visat recunoaște că rolurile în căsnicie trebuie să evolueze odată cu viața modernă”, explică expertul american.

Echilibrul începe cu sinceritatea

Fondatorul Modern Husbands crede că adevărata susținere într-o relație modernă nu mai înseamnă doar salariu sau stabilitate financiară: „A fi un partener grozav înseamnă să fii prezent emoțional, să împarți sarcinile casnice, să te implici conștient în creșterea copiiilor și să ai grijă de sănătatea relației”.

Dar această abordare funcționează doar atunci când ambii parteneri vorbesc deschis despre nevoile și așteptările lor, creând astfel un echilibru autentic și o relație mai rezistentă la stres, schimbări de carieră sau provocări personale.

Parteneriatul real, deasupra câștigurilor

„Pentru mulți ani de zile am crezut că banii și munca grea sunt dovada iubirii. Dar soția mea definește altfel un partener bun”, a mărturisit Page. Ea își dorea pe cineva cu care să împartă responsabilitățile, care să fie prezent și să prețuiască timpul petrecut împreună.

Astăzi, specialistul spune că a învățat să asculte, să pună întrebări și să rămână curios: „A fi curioși și dispuși să învățați mereu unul despre celălalt este ceea ce menține o relație vie și puternică”. Pentru el, o relație fericită nu se bazează pe noroc sau compromis, iar secretul stă în comunicare și dorința de a-l redescoperi, zi de zi, pe cel de lângă tine.

Brian Page are un master în educație și este certificat în consiliere financiară și în gestionarea responsabilităților în cuplu.