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O lume extremă în spațiu. Ce au descoperit astronomii pe WASP-121b

WASP-121b este una dintre cele mai extreme lumi descoperite în afara Sistemului Solar, atrăgând atenția astronomilor prin condițiile sale meteorologice ieșite din comun.
O lume extremă în spațiu. Ce au descoperit astronomii pe WASP-121b
Andrei Rachieru
16 iun. 2026, 17:35, Ştiinţă-Sănătate
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Observațiile recente realizate cu Telescopul Spațial James Webb (JWST) indică o atmosferă haotică, dominată de vânturi hipersonice și procese fizice care nu au echivalent pe Pământ, scrie Space.

Ce este exoplaneta WASP-121b

Exoplaneta WASP-121b este clasificată drept un „Jupiter ultra-fierbinte”, orbitând extrem de aproape de steaua sa. Un an pe această planetă durează doar aproximativ 30,5 ore, datorită proximității față de steaua gazdă. Această apropiere generează forțe mareice atât de intense încât planeta este ușor deformată, având o formă asemănătoare unei mingi de fotbal american.

Temperaturile de pe partea iluminată sunt suficient de ridicate pentru a vaporiza metale, transformând atmosfera într-un mediu instabil, în care compuși precum fierul pot exista temporar în stare gazoasă.

Atmosfera exoplanetei

Exoplaneta WASP-121b prezintă o atmosferă puternic stratificată, în care diferențele de temperatură dintre emisfere sunt extreme. Partea aflată permanent în zi este mult mai fierbinte decât partea aflată în noapte, însă cercetările indică o redistribuire semnificativă a energiei termice.

Fenomenul de „ploaie metalică” este unul dintre cele mai spectaculoase procese estimate: fierul vaporizat în zonele fierbinți se poate condensa în regiunile mai reci, căzând sub formă de picături de metal lichid. Modelele atmosferice sugerează chiar posibilitatea precipitațiilor de corindon, ceea ce implică „ploi” de rubine și safire.

Vânturi și distribuția căldurii pe exoplaneta WASP-121b

Exoplaneta WASP-121b este caracterizată de vânturi extrem de puternice, estimate la până la 18.000 km/h. Acești curenți atmosferici transportă căldura de pe partea permanent luminată către emisfera întunecată, reducând diferențele termice, dar generând în același timp variații complexe.

Observațiile arată că zona de tranziție dintre zi și noapte este mai fierbinte pe partea unde ziua se încheie decât pe partea unde începe, indicând circulații atmosferice rapide și structuri climatice instabile. Planeta este blocată gravitațional, ceea ce înseamnă că aceeași față este mereu orientată către stea.

Observații JWST

Datele obținute de JWST au permis analizarea detaliată a atmosferei exoplanetei WASP-121b prin observarea modului în care lumina stelei este absorbită în timpul tranzitului.

S-au detectat variații semnificative în semnalele asociate vaporilor de apă și monoxidului de carbon, indicând diferențe de temperatură între regiuni.

Potrivit cercetătorilor, aceste observații permit „cartografierea” atmosferei pe longitudine, oferind o perspectivă fără precedent asupra climatului extrem de pe planete îndepărtate. Studiul contribuie la înțelegerea dinamicii atmosferice în condiții de radiație intensă și rotație sincronă.

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