Oamenii de știință căutau microplastice și au găsit problema în propriile mănuși. Studiul Universității Michigan

Cercetătorii de la Universitatea Michigan au descoperit că mănușile din nitril și latex eliberează particule care mimează microplasticele, ducând la rezultate fals pozitive în sute de studii.
Oamenii de știință căutau microplastice și au găsit problema în propriile mănuși. Studiul Universității Michigan
Andreea Tobias
30 mart. 2026, 09:23, Ştiinţă-Sănătate

Descoperirea a început în cadrul unui proiect care examina microplasticele din aerul din Michigan. Cercetătoarea Madeline Clough pregătea suprafețe de eșantionare purtând mănuși de nitril, practica standard în orice laborator, conform Science Daily.

Când a analizat rezultatele, numărul de microplastice detectate era de mii de ori mai mare decât se aștepta. Căutarea sursei a dus, în final, la mănuși.

Testând șapte tipuri diferite de mănuși, echipa a descoperit că simpla atingere a filtrelor sau lamelelor cu o mână înmănușată transferă particule pe suprafețele de testare. În medie, mănușile au introdus aproximativ 2.000 de semnale fals pozitive pe milimetru pătrat.

Ce sunt stearații și de ce păcălesc aparatele

Particulele eliberate de mănuși sunt stearați – substanțe pe bază de sare, asemănătoare săpunului, adăugate în procesul de fabricație pentru ca mănușile să se desprindă ușor din matrițe.

Stearații seamănă chimic cu anumite materiale plastice și sunt aproape imposibil de distins de polietilenă în analizele standard. Astfel, aparatele îi înregistrează drept microplastice reale.

Microplasticele rămân o problemă reală

Cercetătorii țin să clarifice că descoperirea nu anulează îngrijorările privind poluarea cu microplastice.

„Este posibil să supraestimăm microplasticele, dar nu ar trebui să existe deloc”, a declarat profesoara Anne McNeil, autorul principal al studiului. „Încă există o cantitate mare de microplastice, și asta este problema”.

Soluția și speranța pentru datele vechi

Mănușile pentru camere sterile au dat rezultate semnificativ mai bune, eliberând mult mai puține particule. Cercetătorii recomandă înlocuirea mănușilor obișnuite cu acestea în studiile privind microplasticele.

În plus, echipa a dezvoltat metode pentru a separa microplasticele reale de contaminarea produsă de mănuși. Tehnicile ar putea permite reanalizarea seturilor de date anterioare.

„Pentru cercetătorii care dețin aceste seturi de date afectate, există încă speranța de a afla cantitatea reală de microplastice”, a spus Clough.

