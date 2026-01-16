Revoluție în medicină. Cercetătorii au creat substanța care oprește sângerarea într-o secundă

Inovația este considerată un progres semnificativ în tratarea hemoragiilor severe, principala cauză de deces în rândul victimelor rănilor de război.

Potrivit unui anunț oficial publicat pe 29 decembrie, echipa coordonată de profesorii Steve Park și Sangyong Jon a creat un agent hemostatic pe bază de pulbere care formează instantaneu o barieră de hidrogel atunci când este pulverizat pe rană. Substanța reacționează cu ionii de calciu din sânge și se transformă într-un gel solid în aproximativ o secundă, sigilând rapid zona afectată, scrie SciTechDaily.

Tehnologia a fost dezvoltată cu accent pe utilizarea în condiții reale de luptă, la proiect participând și un maior activ al armatei. Hemostatul este stabil la temperaturi ridicate și în medii cu umiditate crescută, fiind potrivit pentru utilizare pe câmpul de luptă, în zone de dezastru sau în regiuni izolate.

Spre deosebire de pansamentele tradiționale, care sunt limitate la răni superficiale, noul hemostat sub formă de pulbere poate fi aplicat pe plăgi adânci, neregulate sau cu forme complexe. Produsul, denumit AGCL powder, combină materiale naturale biocompatibile precum alginatul, guma gellan și chitosanul, care asigură atât sigilare fizică rapidă, cât și hemostază chimică și biologică.

Cercetările arată că pulberea poate absorbi de peste șapte ori propria greutate în sânge și poate rezista la presiuni de peste 40 kPa, fiind eficientă chiar și în cazuri de sângerare masivă.

Accelerează regenerarea țesuturilor

Testele pe animale au demonstrat o rată de hemoliză sub 3%, o viabilitate celulară de peste 99% și un efect antibacterian de 99,9%. De asemenea, s-a observat o regenerare rapidă a țesuturilor, stimularea formării de vase de sânge și refacerea colagenului. În experimentele pe ficat, pierderile de sânge au fost reduse semnificativ, iar funcția hepatică a revenit la normal în două săptămâni.

Un avantaj major este stabilitatea produsului: hemostatul își păstrează proprietățile timp de doi ani chiar și la temperatura camerei și în condiții de umiditate ridicată.

Deși a fost dezvoltat inițial pentru aplicații militare, produsul are potențial extins în medicina civilă, inclusiv în ambulanțe, spitale, zone de dezastre și țări cu acces limitat la servicii medicale. Proiectul a fost premiat cu KAIST Q-Day President’s Award 2025 și cu premiul Ministerului Apărării din Coreea.

Doctorandul Kyusoon Park, maior în armată, a declarat că scopul principal al cercetării este salvarea de vieți omenești, atât pe câmpul de luptă, cât și în afara acestuia.