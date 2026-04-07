Secetele constituie un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor rezistente la antibiotice

Se pare că utilizarea excesivă a antibioticelor în medicină nu este singurul factor care favorizează apariția microorganismelor rezistente. Noua cercetare sugerează, de asemenea, că ceea ce se întâmplă în afara spitalelor, în solul Pământului, ar putea avea un impact asupra rezistenței la antibiotice și în mediul medical, potrivit ScienceAlert.

Studiul, realizat de cercetători de la California Institute of Technology (CIT), relevă faptul că seceta poate concentra antibioticele naturale din sol – determinând microbii să dezvolte gene rezistente la antibiotice.

Pe măsură ce seceta devine mai frecventă, mai intensă și mai răspândită din cauza schimbărilor climatice, microbii care dispun de instrumentele genetice necesare pentru a supraviețui acestor niveluri concentrate de antibiotice din sol au parte de o perioadă de glorie.

Bacteriile produc antibiotice în sol cu mult înainte ca noi să valorificăm aceste compuși în medicină, ca o modalitate de a obține un avantaj față de concurenții lor microbieni.

Probe de sol colectate din SUA, China și Europa

Pentru a răspunde la această întrebare, echipa CIT a analizat cinci seturi de date provenite din studii asupra probelor de sol colectate în SUA, China și Europa. Acestea au surprins efectele secetei asupra comunităților de microbi din sol într-o gamă variată de medii, inclusiv terenuri agricole, pășuni, păduri și zone umede.

În toate cele cinci seturi de date, condițiile de secetă au mers mână în mână cu o creștere a abundenței materialului genetic provenit de la bacteriile producătoare de antibiotice, precum și a genelor cunoscute pentru conferirea rezistenței la antibiotice.

Cu alte cuvinte, bacteriile din probele de sol afectate de secetă păreau mai bine adaptate pentru a supraviețui expunerii la antibiotice.

Scenariul de „secetă”

În cadrul experimentelor de laborator însoțitoare, oamenii de știință au adăugat un antibiotic într-un ecosistem de sol în miniatură, pe care l-au uscat pentru a simula seceta. Aceste condiții au crescut concentrația antibioticului respectiv în sol.

Speciile de bacterii din sol care erau deja rezistente la antibiotic au supraviețuit la fel de ușor în solurile uscate ca și în cele umede, dar tulpinile sensibile la antibiotic au dispărut aproape în totalitate în scenariul de „secetă”.

Printre cele care au supraviețuit s-au numărat unele bacterii producătoare de antibiotice (care sunt inerent rezistente la propriii lor compuși). În final, solul a fost îmbogățit atât cu producători de antibiotice, cât și cu bacterii rezistente la antibiotice.

Într-o analiză a spitalelor din 116 țări, cercetătorii au descoperit o legătură extrem de puternică între frecvența rezistenței la antibiotice în interiorul spitalelor și indicele local de ariditate – adică cât de uscat este climatul – din exterior.

Această legătură s-a menținut chiar și atunci când cercetătorii au ținut cont de venitul național, un factor care poate afecta utilizarea antibioticelor și sistemul de sănătate în ansamblu.

Deși nu există suficiente dovezi pentru a afirma că secetele cauzează o rezistență crescută la antibiotice în mediul clinic, acest lucru sugerează că schimbările climatice – și în special secetele pe care le intensifică – ar putea crește riscurile.

„Studiul nostru oferă un exemplu clar al modului în care schimbările climatice au potențialul de a interacționa cu ecologia microbiană pentru a modela rezultatele în materie de sănătate publică… [subliniind] importanța integrării perspectivelor de mediu și clinice…”, menționează autorii.