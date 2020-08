Singapore foloseşte câini roboţi pentru distanţarea socială în timp ce noi suntem ultimii din UE la capitolul inovaţie. Cum poate fi şi România în top

Din 15 mai ieşim oficial din izolare însă distanţarea socială rămâne importantă. Singapore foloseşte câini roboţi în parcuri pentru a reaminti oamenilor că trebuie să menţină distanţa. Cum reuşesc să fie atât de buni în inovaţie?

”Este un sistem ce este comercial valabil, un sistem incredibil de scump. Costă în jurul preţului unei maşini de lux. Aproximările sunt undeva între 40.000 şi 70.000 de euro, o singură bucată. Există şi alte soluţii mult mai ieftine, există soluţii care funcţionează la fel de bine undeva la 20.000, 30.000 de euro”, a declarat Cornel Amariei, antreprenor.

Elena Călin, partener Uplifting Service România, precizează: ”Ei se bazează pe câţiva piloni foarte importanţi, pe eficienţă, pe educaţie, pe anticorupţie şi servicii, asta este strategia guvernamentală. În momentul de faţă sunt consideraţi tigrul asiatic, au cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Asia”.

Conform unui studiu Eurostat, România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană, la inovaţie.

Noi, în România, datorită regimului comunist, am fost supuşi unor servicii de foarte proastă calitate. În continuare, sistemul public oferă servicii de cea mai proastă calitate, după părerea mea. Criza asta va zgudui un pic sistemul serviciilor în România. Dacă am revoluţiona un pic sistemul de educaţie, dacă am lupta un pic cu, corupţia şi dacă am fi un pic mai disciplinaţi şi mai eficienţi, zic că am avea toate şansele”, a declarat Elena Călin.

În aceste condiţii, iată ce soluţii avem pentru menţinerea distanţării sociale în parcuri sau spaţii publice.

”Există suficiente alte soluţii tehnice. Sisteme simple cum ar fi difuzoare în parcuri ce pot să-ţi amintească aceeaşi informaţie”,a spus Amariei.