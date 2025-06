Studiul care spulberă mitul: Singurătatea nu e ca fumatul a 15 ţigări pe zi

Cercetarea condusă de Universitatea din Waterloo arată că, spre surprinderea specialiştilor, persoanele singure care primesc îngrijire la domiciliu au chiar un risc mai mic de deces decât cele care nu se simt singure.

Studiul a analizat datele a peste 380.000 de persoane de 65 de ani şi peste din Canada, Finlanda şi Noua Zeelandă care beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu. Rezultatele, publicate în Journal of the American Medical Directors Association, arată că persoanele care se simţeau singure aveau de fapt un risc mai mic de a muri în decursul unui an comparativ cu cele care nu raportau singurătatea.

Prevalenţa singurătăţii diferă semnificativ între cele trei ţări studiate: de la 15,9% în Canada la 24,4% în Noua Zeelandă. Cercetătorii au descoperit un aspect paradoxal – persoanele cu o stare fizică mai bună şi care primeau mai puţin ajutor din partea familiei sau prietenilor erau mai predispuse să se simtă singure.

„Constatările noastre sugerează că singurătatea nu creşte în mod independent riscul de deces după controlarea altor factori de risc pentru sănătate”, explică dr. Bonaventure Egbujie, autorul principal al studiului.

„Acest lucru contrazice o mare parte din literatura de specialitate”.

Deşi studiul nu confirmă legătura dintre singurătate şi mortalitate, cercetătorii subliniază că aceasta rămâne o problemă serioasă pentru calitatea vieţii. „Singurătatea este o ameninţare serioasă la adresa bunăstării psihologice. Consecinţele asupra sănătăţii mintale o fac o prioritate importantă pentru sănătatea publică, chiar dacă singurătatea nu ucide”, spune dr. John Hirdes, coautorul studiului.

Autorii recomandă ca serviciile de îngrijire la domiciliu să se concentreze pe sprijinirea contactului social al persoanelor izolate şi solicită studii pe termen lung pentru a înţelege mai bine această relaţie complexă.