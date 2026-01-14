Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine

Într-o lume marcată de presiune constantă, gândurile negative pot ajunge rapid să domine viața de zi cu zi.

Specialiștii în sănătate mintală spun că obiceiurile simple și conștiente pot ajuta la recâștigarea echilibrului și a concentrării, scrie IndiaToday.

Gândirea negativă apare adesea din cauza stresului, a fluxului copleșitor de știri cu impact emoțional, a provocărilor personale sau a oboselii emoționale acumulate.

Deși nu poate fi evitată complet, experții subliniază că modul în care reacționăm la negativitate poate îmbunătăți semnificativ reziliența emoțională și starea generală de bine.

Mișcări fizice scurte

Una dintre cele mai rapide metode de a întrerupe tiparele de gândire negativă este mișcarea fizică.

Chiar și activități scurte, precum mersul pe jos, întinderile sau treburile ușoare prin casă, pot declanșa eliberarea substanțelor care îmbunătățesc starea de spirit.

Specialiștii spun că cinci până la zece minute de mișcare pot reduce stresul și anxietatea, ajutând corpul să iasă din starea de tensiune.

Creativitatea, o distragere mentală sănătoasă

Activitățile creative oferă o altă modalitate eficientă de a ieși din cercul supra-gândirii.

Desenul, gătitul, scrisul sau organizarea unor spații mici ajută mintea să încetinească și să își schimbe focalizarea.

Finalizarea unei activități creative, chiar și mărunte, poate reda sentimentul de control și împlinire, consolidând emoțiile pozitive.

Gestionarea supraîncărcării informaționale

Limitarea expunerii la știri negative și conținut din social media este tot mai des recomandată de specialiști.

Derularea constantă a informațiilor poate amplifica stresul și epuizarea emoțională.

Stabilirea unor limite clare pentru consumul de știri și înlocuirea timpului petrecut pe ecrane cu muzică, lectură sau podcasturi pot ajuta la menținerea clarității mentale.

Conectarea reduce povara emoțională

Discuțiile cu o persoană de încredere pot diminua tensiunea emoțională și pot oferi perspectivă.

Exprimarea gândurilor, fără a căuta imediat soluții, aduce adesea alinare.

Conversațiile de susținere reamintesc că nu suntem singuri și pot îndepărta atenția de la negativitatea persistentă.

Ancorarea minții în prezent

Respirația conștientă și tehnicile de ancorare sunt deosebit de utile atunci când gândurile negative devin copleșitoare.

Respirația lentă și exercițiile de conștientizare senzorială calmează sistemul nervos și aduc atenția în momentul prezent.

Specialiștii sunt de acord că negativitatea face parte din viață, dar nu trebuie să o definească.

Distragerile sănătoase și consecvente oferă minții spațiu pentru refacere și contribuie, în timp, la un echilibru emoțional mai bun.