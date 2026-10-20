Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice supraviețuirea la cancer printr-un singur selfie al pacientului

Sistemul de inteligență artificială a fost construit la comandă de experți de la Mass General Brigham, un sistem integrat de asistență medicală academică non-profit din Massachusetts, pentru a estima vârsta biologică și a prezice direct rezultatele supraviețuirii la pacienții diagnosticați cu cancer, potrivit The Guardian.

Este una dintre cele mai cuprinzătoare demonstrații de până acum despre modul în care analiza prin inteligență artificială a unui selfie ar putea ajuta la evaluarea stării de sănătate a unui pacient și ar putea ghida îngrijirea medicală a acestuia și a fost antrenată pe baza datelor provenite de la peste 40 de milioane de fotografii faciale, provenind de la o gamă largă de etnii și vârste. Detalii despre descoperire au fost publicate în revista Lancet Digital Health.

Sistemul poate estima vârsta biologică a unei persoane – vârsta la care arată o persoană, mai degrabă decât vârsta sa reală, cronologică – și poate prezice șansele de supraviețuire ale pacienților cu cancer pornind de la o fotografie obișnuită a feței acestora, conform rezultatelor unui studiu care a examinat modelul.

Informații diferite și complementare despre starea de sănătate

Medicii au folosit tehnologia pentru a dezvolta două instrumente complementare. FAHR-FaceAge estimează vârsta biologică a unui pacient și prezice supraviețuirea în cazul cancerului. FAHR-FaceSurvival prezice supraviețuirea direct dintr-o fotografie facială, în loc să deducă supraviețuirea prin vârsta biologică.

Deși FAHR-FaceAge și FAHR-FaceSurvival au fost derivate din același model, ele au surprins informații diferite și complementare despre starea de sănătate a unui pacient.

Fiecare algoritm s-a bazat, de asemenea, pe părți distincte ale feței pentru a face predicții respective privind vârsta și riscul de mortalitate. FAHR-FaceAge se concentrează pe ridurile care se întind de la părțile laterale ale nasului până la colțurile gurii, zona frunții chiar deasupra orbitelor și tâmple. Între timp, FAHR-FaceSurvival evaluează regiunea de sub ochi și din jurul podului nazal.