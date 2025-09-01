Un studiu arată că cercetarea ştiinţifică are mai multă vizibilitate pe Bluesky decât pe X

Potrivit The Guardian, Bluesky se conturează drept principala platformă de socializare pentru comunitatea ştiinţifică internaţională, potrivit unui studiu care a analizat 2,6 milioane de postări cu referinţe la peste 500.000 de articole academice.

Concluzia cercetării este că discuţiile despre ştiinţă pe Bluesky atrag „niveluri substanţial mai mari de interacţiune” precum like-uri, redistribuiri, răspunsuri şi citări, faţă de ceea ce se înregistra anterior pe X, fosta reţea Twitter.

Autorii studiului, în majoritate de la Universitatea Sheffield din Marea Britanie, au constatat că aproape jumătate dintre postările ştiinţifice pe Bluesky au strâns cel puţin 10 aprecieri, iar o treime au fost redistribuite de peste 10 ori.

În comparaţie, doar 4,4% dintre postările similare pe X depăşeau pragul de 10 redistribuiri.

De asemenea, comentariile şi discuţiile originale sunt mai frecvente pe Bluesky, semn al unei implicări mai profunde din partea utilizatorilor.

„Postările academice pe Bluesky sunt nu doar mai originale, ci şi mai bine primite decât pe X, ceea ce face platforma deja credibilă pentru comunicarea ştiinţei,” a declarat Er-Te Zheng, unul dintre autorii cercetării.

Platforma, lansată în 2023 şi ajunsă la peste 38 de milioane de utilizatori, a câştigat teren mai ales după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă şi după schimbările controversate de pe X.

Deşi în ultimele luni Bluesky a înregistrat o scădere a activităţii generale, nivelul discuţiilor ştiinţifice s-a menţinut ridicat, ceea ce confirmă migrarea masivă a cercetătorilor şi comunicatorilor de ştiinţă de pe „Science Twitter” către noua reţea.

„Pe X, interacţiunea a scăzut dramatic şi au crescut reacţiile de tip troll şi bot. Bluesky îmi permite însă discuţii reale cu experţi şi oameni interesaţi,” a explicat Tara C. Smith, profesor de epidemiologie la Kent State University.