Câinii pot încetini îmbătrânirea biologică la femei, potrivit unui studiu

Cercetarea, condusă de o echipă de oameni de știință de la Florida Atlantic University, a analizat 28 de femei veterane care s-au oferit voluntare pentru a dresa câini de serviciu, care ulterior urmau să fie folosiți pentru a ajuta soldații răniți.

Pentru a evalua dacă contactul cu câinii avea beneficii, cercetătorii au analizat lungimea telomerelor participanților pentru a determina viteza biologică de îmbătrânire a acestora.

De asemenea, au înregistrat date din probele de salivă și variabilitatea ritmului cardiac (HRV) și au cerut participanților să poarte monitoare. Cei care au participat au fost împărțiți într-un grup de dresaj de câini de serviciu sau într-un grup care a vizionat videoclipuri de dresaj de câini.

Rezultatele, publicate în revista Behavioural Sciences și citate de The Independent, au arătat că veteranii care au participat la programul de dresaj canin au prezentat o creștere a lungimii telomerelor.

Cei care au vizionat videoclipurile au prezentat o scădere a lungimii telomerelor, indicând o îmbătrânire accelerată.

Îmbunătățirile sănătății mentale au fost similare în ambele grupuri, iar rezultatele au arătat că dresajul câinilor de serviciu ar putea fi deosebit de benefic pentru cei care suferă de stres psihologic sau au experiență de luptă.

Profesoara Cheryl Krause-Parello, vicepreședintă asociată pentru cercetare la FAU și prima autoare a studiului, a declarat: „Femeile veterane se confruntă cu provocări unice de reintegrare, care sunt adesea trecute cu vederea, iar tratamentele tradiționale pentru PTSD nu răspund întotdeauna nevoilor lor. Abordările netradiționale, cum ar fi conectarea cu animalele, pot oferi un sprijin semnificativ. Aceste relații oferă siguranță și stabilitate emoțională, ceea ce poate fi deosebit de important pentru femei”.