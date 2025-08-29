Verzenio, tratament pentru cancer de sân. Rezultate promițătoare pentru pacienții aflați în stadii incipiente

Potrivit companiei Lilly Oncology, care produce Abemaciclib (cunoscut sub denumirea comercială Verzenio), datele unui studiu desfășurat pe parcursul a șapte ani arată o îmbunătățire a supraviețuirii pacienților cu cancer de sân HR+ (hormon receptor-pozitiv) și HER2-negativ, în stadiu incipient, dar cu risc crescut de recidivă.

Procesul clinic a implicat 5.637 de pacienți ale căror tumori se răspândiseră deja la nivelul ganglionilor limfatici. În combinație cu terapia hormonală, Verzenio tratament cancer de sân a demonstrat că poate preveni proliferarea celulelor maligne, crescând semnificativ șansele de supraviețuire.

Standard de îngrijire

Jacob Van Naarden, președintele Lilly Oncology, a declarat că aceste rezultate validează Verzenio ca „standard de îngrijire” pentru pacienții cu cancer de sân HR+, HER2-negativ, în stadii incipiente, dar cu risc ridicat. El a subliniat că obiectivul principal este prevenirea recidivei și creșterea duratei de viață a pacienților.

Aprobare FDA și utilizare extinsă

Inițial aprobat în 2017 de către FDA pentru cazuri avansate sau metastatice, Verzenio a primit în 2023 o extindere a utilizării sale și pentru formele timpurii ale bolii. Decizia se bazează pe datele obținute din studii clinice, iar noile rezultate confirmă eficiența pe termen lung.

În 2023, vânzările Verzenio au generat 5,3 miliarde de dolari, ceea ce reflectă atât cererea ridicată, cât și încrederea comunității medicale în eficiența sa.