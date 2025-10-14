Ce se întâmplă în creierul tău când te răzgândești

De ce se răzgândesc oamenii? Și de ce unora le e mai ușor să se răzgândească decât altora? Și ce ar putea dezvălui asta despre mintea ta?

Păi, să vedem!

Să luăm cazul unui concurs și să zicem că, din trei opțiuni de răspuns, concurentul alege opțiunea B. Apoi, gazda concursului îi spune concurentului că una dintre opțiunile rămase (să zicem C) nu conține premiul.

Concurentul este întrebat dacă vrea să se răzgândească și să selecteze opțiunea rămasă A sau să rămână la alegerea inițială, B.

Aceasta este tipica problemă Monty Hall – o problemă care i-a distrat pe matematicieni timp de decenii, dar aceasta ne poate spune multe și despre cum funcționează creierul nostru.

Când te răzgândești

Cercetările privind schimbările de mentalitate utilizează conceptul de „metacogniție” pentru a explica când și cum au loc schimbările de mentalitate.

În sens larg, metacogniția se referă la procesele psihologice și biologice care ne informează despre cât de bine îndeplinim sarcina.

Într-un fel, metacogniția este acea voce interioară care ne spune fie că suntem pe drumul cel bun, fie că ar trebui să încercăm mai mult.

Intuitiv, schimbările de opinie pot fi declanșate de o încredere scăzută în alegerea noastră inițială.

Totuși, când cercetătorii au analizat studiile privind schimbările de opinie despre o serie de lucruri, au descoperit că oamenii își schimbă părerea mai rar decât s-ar putea crede.

Acest lucru a fost surprinzător, având în vedere cât de des ne simțim nesiguri în privința alegerilor noastre.

Metacogniție și sensibilitate metacognitivă

Pe de altă parte, atunci când oamenii aleg să se răzgândească, adesea este în bine.

Această capacitate de a evalua cu precizie dacă este cazul să se răzgândească este denumită sensibilitate metacognitivă.

Cercetările noastre au descoperit că oamenii iau adesea decizii mai bune cu privire la schimbarea sau nu a părerii atunci când sunt puși sub presiunea timpului.

Înțelegerea mai multor aspecte despre cum decidem să ne schimbăm mentalitatea poate duce la modalități de a ne antrena mintea pentru a face alegeri mai bune.

Creierul nostru arată când ne vom răzgândi

O altă întrebare interesantă despre schimbările de opinie este când aleg oamenii să se răzgândească. Răspunsul la această întrebare ar putea părea evident, deoarece oamenii își pot schimba părerea doar după ce au făcut prima alegere.

Pentru a afla mai multe despre acest proces, a fost măsurată activitatea cerebrală a oamenilor chiar înainte ca aceștia să facă alegerea inițială într-o sarcină de laborator care implica răspunsul la întrebări despre imagini în mișcare pe un ecran.

Autorii studiului au reușit să prezică schimbările de opinie cu câteva secunde înainte ca acestea să fi avut loc.

O răzgândire la răzgândire?

Aceste descoperiri sugerează că activitatea cerebrală care prezice schimbările de opinie ar putea fi valorificată pentru a îmbunătăți calitatea alegerilor inițiale, fără a fi nevoie de o schimbare de opinie ulterioară.

Antrenamentul bazat pe această activitate cerebrală ar putea ajuta persoanele din profesii sensibile, cum ar fi sănătatea sau apărarea, să facă alegeri mai bune.