Neurocercetătorul care a reușit să creeze mini-creiere umane: „Nu vrem să creăm ceva care ar putea suferi”

În laboratoarele Universității Johns Hopkins, un grup de neurocercetători a obținut un rezultat remarcabil și, totodată, neliniștitor: au cultivat mini-creiere umane capabile să prezinte conexiuni neuronale funcționale și modele electrice coordonate, asemănătoare cu cele ale unui creier uman aflat în dezvoltare, scrie Huffpost.

Aceste structuri, de doar câțiva milimetri, sunt create din celule stem și sunt cunoscute sub numele de organoide cerebrale. Deși scopul lor este pur medical, studierea bolilor neurodegenerative sau testarea tratamentelor fără a interveni pe creiere reale, existența lor redeschide o dezbatere care depășește sfera științei: unde începe, de fapt, mintea umană?

Nu mai sunt simple țesuturi, ci sisteme capabile de învățare rudimentară

Aceste organoide nu gândesc și nu simt, dar comportamentul lor devine tot mai complex. Cercetătorii de la Johns Hopkins au observat că diferite regiuni ale acestor mase neuronale comunică între ele, reproducând la scară redusă rețelele care, într-un creier uman, susțin memoria, emoția și învățarea.

„Nu vrem să creăm ceva care ar putea suferi”, a avertizat neurocercetătorul Hongjun Song, coordonatorul proiectului din cadrul Institutului de Neuroștiință al universității, citat chiar de instituție. Descoperirea plasează biologia într-o zonă de graniță neclară. Potrivit revistei Nature, aceste modele „nu mai sunt simple țesuturi, ci sisteme capabile de învățare rudimentară”. Iar acest lucru sugerează că, în cele din urmă, ar putea dezvolta o formă minimă de conștiință.

O dilemă etică în plină expansiune

Îngrijorarea nu este doar una academică. Un sondaj publicat de Live Science arată că unul din patru participanți consideră nejustificabilă continuarea acestor experimente dacă există chiar și cea mai mică posibilitate ca organoidele să aibă experiențe conștiente.

„Nu văd niciun progres care să merite viața literală a acestor ființe create”, a scris unul dintre respondenți.

Odată în plus, știința se confruntă cu o dilemă morală: merită să mergem mai departe fără să înțelegem pe deplin consecințele?