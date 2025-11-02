Cimpanzeii își pot schimba convingerile pe baza dovezilor noi, arată un studiu. Raționament similar celui uman

Cercetătorii au descoperit că aceste primate folosesc metacogniția — capacitatea de a reflecta asupra propriului proces de gândire — pentru a evalua dovezile și a-și adapta deciziile.

Cimpanzeii își schimbă convingerile în funcție de dovezile primite

Echipa condusă de Jan Engelmann, psiholog comparativ la Universitatea din California, Berkeley, a analizat modul în care cimpanzeii își schimbă convingerile în timpul unor experimente comportamentale. În teste, animalele au trebuit să aleagă o cutie care ascundea o gustare, fiind expuse la dovezi puternice și dovezi slabe despre locul în care se afla hrana.

Rezultatele au arătat că primatele își modificau decizia atunci când apăreau informații mai convingătoare — un semn clar că își reevaluează convingerile pe baza noilor date. În testele suplimentare, cercetătorii au introdus situații mai complexe, pentru a verifica dacă animalele pot combina și interpreta mai multe tipuri de dovezi simultan.

Cimpanzeii dau dovadă de raționament și metacogniție

Într-un test final, cercetătorii au oferit dovezi contradictorii, iar cimpanzeii și-au schimbat alegerea după ce au observat indicii care infirmau ipoteza inițială. Acest comportament sugerează un tip de raționalitate avansată, în care animalele păstrează legătura între informațiile vechi și cele noi, evaluându-le logic.

Potrivit lui Cathal O’Madagain, specialist în științe cognitive la Universitatea Mohammed VI Polytechnic, acest rezultat arată că primatele „țin evidența” informațiilor și pot actualiza credințele în mod rațional — o capacitate considerată esențială pentru gândirea umană.

Cercetătorii vor extinde studiul la alte primate non-umane

Echipa lui Engelmann intenționează să continue cercetările pentru a testa dacă și alte primate non-umane pot demonstra aceeași capacitate cognitivă. Studiul deschide noi perspective asupra inteligenței animalelor și asupra modului în care acestea pot raționa în funcție de context, dovezi și experiență.