Chirurgie robotică în România? Spitalul Municipal Cluj e unul dintre puținele spitale publice din România la care se poate

Premieră în sistemul public de sănătate din România – Spitalulu Municipal Cluj anunță realizarea primelor intervenții de chirurgie robotică.

“Romania extinde accesul public la chirurgia robotica prin lansarea programului da Vinci Xi la Spitalul Municipal Cluj. Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele interventii de chirurgie robotica, imediat dupa lansarea unuia dintre cele mai avansate programe de chirurgie robotica din sistemul public de sanatate din Romania.

Diagnosticare superioară și timpi de recuperare reduși

Tranzitia rapida de la instalare la utilizarea clinica reprezinta un pas important inainte pentru inovatia chirurgicala in sectorul public”, potrivit unui comunicat al instituției.

Programul integrează trei tehnologii de ultimă generație: sistemul robotic da Vinci Xi, al cincilea instalat într-un spital public din România, sistemul de micro-ultrasonografie ExactVu și platforma de histologie în timp real HistologScanner – dispozitive de precizie ridicată, care contribuie la acordarea unei îngrijiri superioare pacienților.

Chirurgia generală, urologia și ginecologia beneficiază de acest program inovator, care permite intervenții minim invazive, timpi de recuperare reduși și diagnosticare cu acuratețe superioară.

Echipele medicale ale Spitalului Municipal Cluj vor participa la programe d einstruire, dezvoltate în parteneriat cu SOFMEDICA.

“Sistemul da Vinci Xi, completat de ExactVu si HistologScanner, ne ofera un ecosistem complet pentru chirurgie si diagnostic de inalta precizie.

Pentru pacientii nostri, acest lucru se traduce prin optiuni de tratament minim invazive, o recuperare mai rapida si un parcurs diagnostic mai sigur. Este un pas transformator pentru comunitatea medicala din Cluj si pentru sistemul public de sanatate din Romania”, a declarat managerul Spitalul Municipal Cluj, prof. dr. Nicolae Constantea.

Spitalul Municipal Cluj este una dintre puținele unități care oferă un parcurs diagnostic – tratament complet integrat, într-o singură instituție medicală.