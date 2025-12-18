Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Chirurgie robotică în România? Spitalul Municipal Cluj e unul dintre puținele spitale publice din România la care se poate

Chirurgie robotică în România? Spitalul Municipal Cluj e unul dintre puținele spitale publice din România la care se poate

La Spitalul Municipal Cluj s-au realizat primele intervenții de chirurgie robotică prin programul da Vinci Xi, care permite o acuratețe crescută a diagnosticării, tratamente minim invazive și timpi de recuperare reduși.
Chirurgie robotică în România? Spitalul Municipal Cluj e unul dintre puținele spitale publice din România la care se poate
Luiza Moldovan
18 dec. 2025, 16:23, Ştiinţă-Sănătate

Premieră în sistemul public de sănătate din România – Spitalulu Municipal Cluj anunță realizarea primelor intervenții de chirurgie robotică.

“Romania extinde accesul public la chirurgia robotica prin lansarea programului da Vinci Xi la Spitalul Municipal Cluj. Spitalul Municipal Cluj a realizat deja primele interventii de chirurgie robotica, imediat dupa lansarea unuia dintre cele mai avansate programe de chirurgie robotica din sistemul public de sanatate din Romania.

Diagnosticare superioară și timpi de recuperare reduși

Tranzitia rapida de la instalare la utilizarea clinica reprezinta un pas important inainte pentru inovatia chirurgicala in sectorul public”, potrivit unui comunicat al instituției.

Programul integrează trei tehnologii de ultimă generație: sistemul robotic da Vinci Xi, al cincilea instalat într-un spital public din România, sistemul de micro-ultrasonografie ExactVu și platforma de histologie în timp real HistologScanner – dispozitive de precizie ridicată, care contribuie la acordarea unei îngrijiri superioare pacienților.

Chirurgia generală, urologia și ginecologia beneficiază de acest program inovator, care permite intervenții minim invazive, timpi de recuperare reduși și diagnosticare cu acuratețe superioară.

Echipele medicale ale Spitalului Municipal Cluj vor participa la programe d einstruire, dezvoltate în parteneriat cu SOFMEDICA.

“Sistemul da Vinci Xi, completat de ExactVu si HistologScanner, ne ofera un ecosistem complet pentru chirurgie si diagnostic de inalta precizie.

Pentru pacientii nostri, acest lucru se traduce prin optiuni de tratament minim invazive, o recuperare mai rapida si un parcurs diagnostic mai sigur. Este un pas transformator pentru comunitatea medicala din Cluj si pentru sistemul public de sanatate din Romania”, a declarat managerul Spitalul Municipal Cluj, prof. dr. Nicolae Constantea.

Spitalul Municipal Cluj este una dintre puținele unități care oferă un parcurs diagnostic – tratament complet integrat, într-o singură instituție medicală.

Recomandarea video

Ce se întâmplă la Constanța? Val de demisii intempestive ale „greilor” politicii din județ
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
Libertatea
Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026! Ce îi așteaptă pe români, încă din luna ianuarie
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor