18 miliarde de euro pentru investiții: România mai are de încasat de la Comisia Europeană o suma uriașă

Într-o conferință de presă la susținută la Guvern, Marcel Boloș a declarat că România mai are de primit 18 miliarde de euro de la Comisia Europeană. De asemenea, acesta a precizat că va restructura cererile de plată în acord cu timpul rămas de implementare pentru PNRR.

„De asemenea, un alt obiectiv important pentru Planul Național de Redresare și Reziliență este cel de restructurare a cererilor de plată în acord cu timpul rămas de implementare pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. În această restructurare a cererilor de plată, din cele cinci cereri de plată care ar mai fi trebuit depuse, trebuie să regândim acest grafic încât să rămână cererea de plată 4 cu suma de 5,7 miliarde euro brut și apoi intenționăm să o depunem în cursul lunii iulie”, spune Marcel Boloș.

Acesta a precizat că MIPE mai are încă „două cereri de plată, una spre sfârșitul acestui an și cealaltă la sfârșitul perioadei de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență undeva în lunile iulie-august, astfel încât diferența care o mai avem de încasat de la Comisia Europeană de aproximativ 18 miliarde de euro să poată să intre în România pentru că așa cum am menționat reprezintă sursa noastră de finanțare principală a investițiilor pe care le derulăm și mai ales a reformelor pe care le implementăm”, a declarat Marcel Boloș.