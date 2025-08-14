Guvernul își asumă prin memorandum finalizarea ajustării PNRR, în urma renegocierii cu Comisia Europeană. Lista investițiilor

Echipa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să fie mandatată, prin adoptarea memorandumului joi, să finalizeze noul PNRR, așa cu, a fost ajustat pentru a include cât mai multe dintre proiectele vizate.

Acest pas fusese anunțat de ministrul Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă organizată pe 30 iulie, înainte de finalizarea negocierilor cu Comisia Europeană. Dragoș Pîslaru preciza că, odată închisă renegocierea cu Comisia Europeană, va elabora și introduce un memorandum în Guvern cu situația negocierilor, cu stadiul proiectelor, pentru a urmări apoi implementarea. Potrivit ministrului, un plan final ar urma să fie aprobat în octombrie.

„Ceea ce este foarte important este că în acest moment avem un echilibru fin între dorința de a avea cât mai multe proiecte finalizate pe PNRR, spațiul fiscal pe care îl avem nevoie ca să putem finaliza și, evident, dorința sau lupta contracronometru ca să putem avea predictibilitate cât mai repede, pentru că, evident, lumea vrea să știe dacă e prinsă pe PNRR, nu e prinsă unde e, cum se mută. Deci lucrurile acestea se vor clarifica în luna august”, a detaliat atunci Dragoș Pîslaru.

A doua zi, demnitarul a anunțat finalizarea procesul de renegociere cu Comisia Europeană privind Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Ca urmare a acestui proces, și ca urmare a unor prime runde de negociere, am definit ceea ce se numește un cadru de negociere. Este foarte important, pentru că nu exista un cadru clar de negocieri, se discutau de toate și toate în același timp. În cardul de negociere, am reușit să punem proiecte care aveau o valoare de circa 2,54 miliarde de euro”, a spus Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Traseul negocierilor

Potrivit proiectului de memorandum, planul a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, fiind structurat pe cei 6 piloni prevăzuți de Regulamentul (UE) 2021/241 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.

Ulterior, în urma unui proces de negociere cu Comisia Europeană (COM), la data de 11 decembrie 2023 Consiliul Uniunii Europene a emis Decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României. Prin această decizie, au fost ajustate ținte și jaloane incluse în PNRR și introdus noul capitol REPowerEU.

Astfel, alocarea PNRR modificat este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 113 investiții (179 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. Planul revizuit conține 518 ținte și jaloane.

„Necesitatea renegocierii PNRR a fost evidențiată ca urmare a analizelor realizate de către MIPE împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, în cadrul vizitelor de monitorizare desfășurate la București pe parcursul anului 2024. În acest context, reprezentanții COM și-au exprimat îngrijorarea cu privire la stadiul redus al implementării unui număr semnificativ de investiții prevăzute în plan”, a precizat MIPE.

Potrivit oficialilor, modificările PNRR nu sunt doar rezultatul obligațiilor asumate de România prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), ci vin într-un context socio-economic delicat determinat de deteriorarea situației fiscale a României, ce poate fi accentuat de posibila pierdere de finanțare ca urmare a neîndeplinirii la termen a țintelor și jaloanelor din PNRR.

Concluziile negocierilor

Componenta de grant în valoare de 13,56 mld. euro a fost securizată integral, prin includerea proiectelor cu risc scăzut de implementare, care să fie în linie cu criteriile de eligibilitate ale MRR, precum și transferul altor investiții și reforme din componenta de împrumut, astfel încât România să beneficieze integral de alocarea de fonduri nerambursabile. Astfel, în urma analizei investițiilor finanțate din grant, a fost necesară eliminarea din această componentă a investițiilor care înregistrau întârzieri și înlocuirea acestora cu investiții transferate din componenta de împrumut, în valoare de 3,5 mld. de euro.

De asemenea, a fost agreat cu COM transferul a 5 loturi din Autostrada 7 din componenta de împrumut în componenta de grant, în valoare de 2,169 mld.euro, prin schimbarea sursei de finanțare a investiției privind infrastructura feroviară. La aceasta se adaugă transferul a 70% din valoarea alocată investiției eficienței energetice a fondului construit din portofoliul MDLPA, în valoare de 1,35 mld. euro, aspect care contribuie la reducerea deficitului bugetar.

În ceea ce privește componenta de împrumut, o parte din investiții și reforme au fost transferate parțial sau total în componenta de grant. O altă parte, formată din investiții care prezentau risc ridicat de neimplementare în termen, au fost eliminate din PNRR.

Potrivit MIPE, ajustările componentei de împrumut de aproximativ 6,88 mld. Euro au fost efectuate luând în considerare necesitatea încadrării în traiectoria fiscală asumată de România și ținând cont de capacitatea maximă a spațiului fiscal necesar pentru gestionarea acesteia. Se cuvine să menționăm și faptul că, în cadrul aceleiași componente de împrumut, au fost aprobate investiții noi în valoare de 284 mil. euro ( capitalizare Banca de Investiții și Dezvoltare și achiziția a 1.200 de ambulanțe), precum și ajustări de prețuri în cadrul investițiilor inițiale menținute în program.

„Ca urmare a finalizării negocierii sumelor aferente investițiilor menținute în PNRR, MIPE va continua demersurile cu privire la agrearea cu COM a pachetului de simplificare a jaloanelor și țintelor până la finalizarea PNRR, inclusiv negocierea termenelor revizuite și a descrierii anumitor jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea). Alocarea PNRR agreat cu COM la acest moment este de 21,62 mld. euro (13,56 mld. euro sub formă de granturi și 8.06 mld. Euro sub formă de împrumuturi)”, au subliniat responsabilii MIPE.

Astfel, prin adoptarea documentului, se asumă propunerile MIPE pentru următoarele demersuri:

transmiterea pachetului de documente necesare revizuirii PNRR;

continuarea procesului de renegociere și agrearea cu COM a pachetului de simplificare a jaloanelor și țintelor până la finalizarea PNRR, inclusiv cu negocierea termenelor revizuit și a descrierii anumitor jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea);

agrearea calendarului final și stabilirea secvenței cererilor de plată.

LISTA investițiilor PNRR