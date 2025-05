21 de filme în competiție la Festivalul de la Cannes 2025

Juriul din acest an, condus de Juliette Binoche, va decide câștigătorul prestigiosului trofeu Palme d’Or, care va fi anunțat la ceremonia de închidere de pe 24 mai. Alături de Binoche, din juriu fac parte actrița americană și câștigătoare a premiului Oscar, Halle Berry, și actorul Jeremy Strong, cunoscut pentru rolul său din serialul „Succession”, transmite AFP.

Printre filmele selectate în competiția oficială se numără o producție a regizorului iranian căruia i s-a interzis să mai realizeze filme și care a cerut organizatorilor „să nu spună nimic despre filmul său”, acesta fiind un act de sfidare împotriva regimului din Iran.

Wes Anderson, unul dintre favoriții festivalului, revine la Cannes cu o comedie dramatică despre un om de afaceri nonconformist, având o distribuție impresionantă care îi include pe Benicio Del Toro, Scarlett Johansson și Mia Threapleton, fiica actriței Kate Winslet.

Un loc important în competiție îl ocupă și frații belgieni Dardenne, deja de două ori câștigători ai trofeului Palme d’Or, care prezintă povestea a cinci tinere mame dintr-o maternitate belgiană

Julia Ducournau, regizoarea franceză care a câștigat Palme d’Or în 2021 cu „Titane”, revine în competiție cu un film despre o tânără confruntată cu epidemia de SIDA din anii 1980, avându-i în distribuție pe actorii Golshifteh Farahani și Tahar Rahim.

Ari Aster, noul maestru al filmului horror american cunoscut pentru „Hereditary” și „Midsommar”, va concura cu o dramă despre un primar dintr-un orășel din New Mexico în timpul pandemiei de Covid-19, în care rolul principal este interpretat de Joaquin Phoenix.

Lynne Ramsay, regizoarea filmului „We Need To Talk About Kevin”, va prezenta în premieră un thriller despre o tânără mamă care suferă de depresie, cu Jennifer Lawrence și Robert Pattinson în rolurile principale.

Selecția completă a filmelor în competiție reflectă diversitatea cinematografică mondială, abordând teme precum traumele familiale, impactul pandemiei, criza SIDA, și conflictele sociale și politice din diverse colțuri ale lumii.

Festivalul de la Cannes, care sărbătorește în acest an cea de-a 78-a ediție, rămâne una dintre cele mai prestigioase manifestări cinematografice la nivel mondial, oferind o platformă pentru cineaști consacrați și pentru talente emergente din întreaga lume.