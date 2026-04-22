Alegătorii din Virginia au aprobat planul de redesenare a hărții electorale care i-ar putea avantaja pe democrați în alegerile intermediare

Alegătorii din Virginia și-au arătat susținerea prin vot față de un plan de redesenare a hărții electorale a statului care ar putea aduce democraților patru locuri suplimentare în Congresul federal, relatează Associated Press.

Deși redistribuirea ar putea avea un impact considerabil asupra viitorului Congres, rezultatul referendumului ar putea fi invalidat, deoarece Curtea Supremă a Virginiei analizează legalitatea planului.

„Virginia tocmai a schimbat traiectoria alegerilor intermediare din 2026. Într-un moment în care Trump și aliații săi încearcă să-și asigure puterea înainte ca alegătorii să aibă un cuvânt de spus, locuitorii din Virginia au intervenit și au echilibrat terenul de joc pentru întreaga țară”, a spus Don Scott, președintele Camerei Reprezentanților din forul legislativ al Virginiei.

Votul este considerat un eșec pentru Donald Trump, care a încurajat anterior republicanii din Texas să redeseneze circumscripțiile pentru a-și consolida poziția în Congres, pornind astfel o confruntare între partide pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din mai multe state.

În urma demersurilor, republicanii ar putea câștiga nouă mandate suplimentare în state precum Texas, Missouri, Carolina de Nord și Ohio. Ca ripostă, democrații au realizat redistribuiri electoral în state precum California și Utah, la care s-ar putea alătura Virginia.