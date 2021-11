Allen Coliban, vicepreşedinte USR PLUS: „Un candidat comun la Preşedinţie al PSD – PNL ar fi tragicomic. Coaliţia PNL – PSD va face dificil parcursul candidaţilor la Preşedinţie din partea partidelor Dreptei.”

„Toţi românii înţeleg că este o luptă pe ciolan. Este o criză politică şi una sanitară. Deciziile le orchestrează inclusiv preşedintele României. Atitudinea clasei politice se transpune la nivelul populaţiei. Ideea de relaxare a dus la compromiterea campaniei de vaccinare. Din cauza Guvernului, românii şi-au scăzut interesul pentru vaccinare. (...) În numirea procurorilor, preşedintele a avut o implicare directă. Pentru Iohannis este inacceptabil când ai un ministru al Justiţiei care vine cu propriile păreri. Preşedintele a arătat ostilitate faţă de USR PLUS. Noi am condiţionat revenirea la guvernare de reforme. (...)”, a declarat vicepreşedintele USR PLUS, Allen Coliban, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, analizând ce se întâmplă pe scena politică.

„A existat o unanimitate în USR ca să mergem pe principii. Noi nu am ajuns în Guvern ca să ne ţinem de scaune. A fost un sistem similar „pixului lui Dragnea”. Dacă vom dovedi că suntem capabili să administrăm, vom creşte.

În 2012 noi eram în stradă şi protestam, acum suntem în Parlament. Noi trebuie să convingem că acesta este drumul corect. Important este să creezi tensiunea care să mişte lucrurile”, spune Coliban.

Despre intenţiile PNL – PSD de modificare a Constituţiei, instaurare a republicii parlamentare şi lupta prezidenţială din 2024, Allen Coliban crede că românii vor să-şi aleagă prin vot direct preşedintele iar coaliţia PNL – PSD va face dificilă coalizarea Dreptei în jurul unui candidat comun pentru Preşedinţie:

„E grav că noua coaliţie PNL – PSD vorbeşte despre republică parlamentară. Iohannis sper să nu fie ultimul preşedinte ales prin vot direct. Românii au dreptul să-şi aleagă preşedintele. În 2014, am stat ore la Bratislava să-l votez pe Klaus Iohannis. L-am votat pe preşedinte cu foarte multă speranţă. Şi în 2019 l-am votat. În ultimele luni, preşedintele a pierdut multă încredere a românilor. Cred că există o notă de vanitate a preşedintelui. Este o coalizare a vechii politici româneşti. Sunt şi mizele celor 80 de miliarde de euro din PNRR. Acum se păstrează cumetriile şi lupta veche pe ciolan. (...) Noi avem un posibil candidat pentru Cotroceni, poate chiar mai mulţi. Noi nu avem de împărţit nimic cu nimeni. Aş fi curios să văd ce propunere ale PNL în mariajul cu PSD pentru Cotroceni. Coaliţia PNL – PSD va face dificil parcursul candidaţilor la Preşedinţie al celor două partide ale Dreptei. Un candidat comun la Preşedinţie al PSD – PNL ar fi tragicomic. Noi la USR PLUS n-am pierdut electorat, dar nici nu am crescut”.