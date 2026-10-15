Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută despre guvernul Nicușor Dan – PSD – Luca Niculescu

Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută azi de la ora 12.00 în direct pe G4Media despre componența guvernului Nicușor Dan – PSD – Luca Niculescu și modul în care noul cabinet va guverna fără o majoritate clară în Parlament.

Cei doi ziariști vor analiza relația PSD – AUR și coaliția informală spre care se îndreaptă cele două partide, dar și fragilizarea poziției lui Sorin Grindeanu în PSD după ce liderul partidului s-a abținut la votul pentru intrarea la guvernare.

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