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Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută despre guvernul Nicușor Dan – PSD – Luca Niculescu

Analiza Momentului: Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută despre guvernul Nicușor Dan – PSD – Luca Niculescu
Mediafax
15 oct. 2026, 10:56, Politic
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Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi discută azi de la ora 12.00 în direct pe G4Media despre componența guvernului Nicușor Dan – PSD – Luca Niculescu și modul în care noul cabinet va guverna fără o majoritate clară în Parlament.

Cei doi ziariști vor analiza relația PSD – AUR și coaliția informală spre care se îndreaptă cele două partide, dar și fragilizarea poziției lui Sorin Grindeanu în PSD după ce liderul partidului s-a abținut la votul pentru intrarea la guvernare.

Urmărește podcastul ”Analiza zilei” LIVE pe G4Media și canalele de Youtube și Facebook la ora 12.00.

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