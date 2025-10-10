Anchetă în desfășurare. Un avion Ryanair a aterizat pe aeroportul din Manchester cu combustibil rămas în rezervoare pentru doar șase minute de zbor

Piloții transportau pasageri de la Pisa, în Italia, la Prestwick, în Scoția, vineri seara, dar vântul cu viteze de până la 100 mph i-a împiedicat să aterizeze.

După trei încercări eșuate de aterizare, piloții zborului Ryanair FR3418 au emis un apel de urgență Mayday și s-au îndreptat spre Manchester, unde vremea era mai calmă.

Boeingul 737-800 mai avea doar 220 kg de combustibil în rezervoare când a aterizat în cele din urmă, potrivit unei fotografii a ceea ce pare a fi un jurnal tehnic scris de mână. Piloții care au examinat fotografia au spus că acest combustibil ar fi fost suficient pentru doar cinci sau șase minute de zbor, potrivit The Guardian.

Analiza jurnalului sugerează că avionul a plecat din Pisa cu rezervă de combustibil, așa cum este obligatoriu pentru zborurile comerciale.

Un purtător de cuvânt al companiei aeriene a declarat: „Ryanair a raportat acest incident autorităților competente vineri, 3 octombrie. Deoarece acest incident face obiectul unei anchete în curs, la care cooperăm pe deplin, nu putem face comentarii”.

Biroul de Investigare a Accidentelor Aeriene a confirmat joi că a deschis o anchetă după ce a fost notificat de Ryanair.

Un purtător de cuvânt a declarat: „AAIB a început o anchetă privind un incident grav care a implicat un avion care a fost deviat de la Prestwick la aeroportul din Manchester vineri, 3 octombrie. Inspectorii AAIB au început să facă anchete și să adune dovezi”.

„O situație cât se poate de apropiată de un accident mortal”

Boeing 737-800 poate transporta până la 189 de pasageri. O persoană aflată la bord a povestit ceea ce se crede că a fost o încercare de două ore de a ateriza în siguranță, spunând că avionul a făcut două încercări de aterizare la Prestwick, înainte de a se îndrepta spre Edinburgh și, în final, spre Manchester.

„Toată lumea era calmă până la coborâre; eram zguduiți și săream mult. Au fost câteva persoane îngrijorate la a doua coborâre, deoarece simțeam că avionul se zbătea”, a declarat Alexander Marchi pentru Ayr Advertiser.

„Apoi, pilotul ne-a surprins spunând că va încerca să aterizeze la Edinburgh. Totuși, a fost la fel de rău ca a doua oară la Prestwick.

„Au fost turbulențe deasupra Firth of Forth și apoi, când ne-am apropiat de aeroport, când eram foarte aproape de aterizare, a trebuit să ridicăm brusc avionul”.

Pasagerii au fost duși de la Manchester la Prestwick, ajungând cu 10 ore mai târziu decât ora de sosire programată, vineri la ora 18:00.

Un pilot care a analizat jurnalul de bord a declarat: „Imaginați-vă că, ori de câte ori aterizați cu mai puțin de 2 tone de combustibil rămas, începeți să acordați o atenție sporită situației. Cu mai puțin de 1,5 tone, începeți să transpirați. Dar aceasta este o situație cât se poate de apropiată de un accident mortal”.