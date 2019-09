ASCULTĂ SMART RADIO | Monede speciale, lansate pentru a celebra două albume clasice AC/DC

Două monede din argint speciale au fost lansate pentru a marca albume emblematice ale trupei australiene AC/ DC, "For Those About To Rock (We Salute You)" şi "The Razors Edge", arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor grupului în playlist-ul zilei.

Monedele au fost lansate în Insulele Cook, un stat din sudul Pacificului, potrivit nme.com.

Albumul "For Those About To Rock (We Salute You)" (1981) este onorat cu o monedă de doi dolari, în timp ce "The Razors Edge" (1990) a fost marcat printr-o monedă de zece dolari.

Ambele monede au pe revers un portret al reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii.

Trupa de hard rock AC/DC, care a concertat în 2010 şi în Bucureşti, a fost înfiinţată în Sydney, în 1973, de fraţii de origine scoţiană Angus Young (chitară solo) şi Malcolm Young (chitară ritmică).

Într-o carieră de patru decenii, formaţia australiană a lansat numeroase piese de succes precum "Back in Black", "Big Jack", "Thunderstruck", "Black Ice", "You Shook Me All Night Long", "Let There Be Rock", "Highway to Hell" şi "For Those About to Rock (We Salute You)", iar albumele sale s-au vândut în peste 200 de milioane de copii pe plan mondial.

Formaţia a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2003.

