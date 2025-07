Bacteriile intestinale ar putea ajuta la diagnosticarea Covidului de lungă durată și a sindromului de oboseală cronică

Această afecțiune debilitantă, care poate provoca oboseală extremă, probleme de somn, amețeli și confuzie mentală, este adesea trecută cu vederea, deoarece nu există un test specific pentru a o diagnostica. Acest lucru înseamnă că medicii trebuie pur și simplu să excludă alte boli.

Însă o cercetare publicată în revista Nature Medicine a analizat bacteriile intestinale, răspunsurile imunitare și metabolismul pentru a găsi o modalitate de a diagnostica această afecțiune, potrivit Independent.

Concluziile, potențial relevante pentru Covid de lungă durată, datorită similitudinii sale cu sindromul de oboseală cronică, provin din datele a 249 de persoane analizate folosind o nouă platformă de inteligență artificială (AI) care identifică biomarkerii bolii din scaun, sânge și alte teste de laborator de rutină.

„Studiul nostru a atins o precizie de 90% în distingerea persoanelor cu sindromul oboselii cronice, ceea ce este semnificativ, deoarece medicii nu dispun în prezent de biomarkeri fiabili pentru diagnostic”, a declarat autorul studiului, dr. Derya Unutmaz, profesor de imunologie la Jackson Laboratory din SUA.

„Unii medici pun la îndoială existența acestei boli din cauza absenței unor markeri de laborator clari, atribuind-o uneori factorilor psihologici”.

Sindromul oboselii cronice, greu de depistat

Se estimează că 404.000 de persoane din Marea Britanie suferă de sindromul oboselii cronice sau ME, potrivit Action for ME. Aproximativ jumătate din cele 1.9 milioane de persoane din Marea Britanie cu Covid lung se crede că au simptome similare cu ME.

Deși nu se știe încă ce cauzează sindromul oboselii cronice, există dovezi că anumite infecții, inclusiv, dar fără a se limita la viruși, pot declanșa boala.

Această nouă cercetare, condusă de dr. Julia Oh, fostă angajată a Jackson Laboratory și actualmente microbiolog și profesor la Duke University din Carolina de Nord, investighează modul în care microbiomul intestinal – bacteriile din intestin – și sistemul imunitar interacționează la un pacient cu sindromul de oboseală cronică.

Pentru a realiza studiul, cercetătorii au utilizat date colectate de la Bateman Horne Center, un centru de cercetare de vârf în domeniul ME/CFS, Covid lung și fibromialgie din Salt Lake City, Utah. Dr. Ruoyun Xiong, de asemenea autor principal al studiului, a dezvoltat un instrument de cercetare numit BioMapAI.

Acest instrument a ajutat la compararea bacteriilor intestinale, a celulelor imune, a datelor din analizele de sânge și a simptomelor clinice ale 153 de pacienți și 96 de participanți sănătoși pe o perioadă de patru ani.

Analiza celulelor imune

Cercetătorii au descoperit că analiza celulelor imune s-a dovedit a fi cea mai precisă în predicția gravității simptomelor participanților, dar au constatat că datele provenite de la bacteriile intestinale au ajutat la predicția simptomelor emoționale și a tulburărilor de somn ale participanților.

Ei au descoperit că persoanele cu oboseală cronică aveau niveluri mai scăzute de butirat, un acid gras benefic produs în intestin, împreună cu alți nutrienți esențiali pentru metabolism, controlul inflamației și energie.

„În ciuda diverselor metode de colectare a datelor, au apărut semne comune ale bolii în acizii grași, markerii imunitari și metaboliți”, a spus dr. Oh. „Asta ne spune că nu este vorba de o întâmplare. Este vorba de o dereglare biologică reală.

„Obiectivul nostru este să creăm o hartă detaliată a modului în care sistemul imunitar interacționează cu bacteriile intestinale și substanțele chimice pe care acestea le produc. Prin conectarea acestor puncte, putem începe să înțelegem ce determină boala și să pregătim terenul pentru o medicină cu adevărat precisă, care a fost mult timp inaccesibilă”.