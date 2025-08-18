Bacteriile intestinale ar putea cauza insomnie. Ce spun specialiștii

Cercetătorii au asociat anumite tipuri de bacterii intestinale cu riscul de insomnie, iar insomnia în sine a fost asociată cu o abundență de anumite „microorganisme” în intestin.

Insomnia, care înseamnă că o persoană are dificultăți în a adormi și a rămâne adormită, afectează aproximativ o treime din adulții din Marea Britanie. Potrivit NHS, aceasta poate fi cauzată de anxietate, zgomot, alcool, cofeină sau munca în ture.

Mai multe studii au explorat efectele microbiomului intestinal asupra diverselor caracteristici ale somnului, dar nu este încă destul de clar cum diferite grupuri de bacterii intestinale ar putea afecta riscul de insomnie, potrivit Independent.

Studiul, publicat în revista General Psychiatry, a utilizat date despre 386.533 de persoane cu insomnie dintr-un studiu anterior, date despre microbiomul intestinal pentru 18.340 de persoane din alianța MiBioGen și pentru 8.208 persoane din Dutch Microbiome Project, cu 71 de grupuri de bacterii comune.

14 grupuri de bacterii au fost asociate pozitiv cu insomnia

Analiza lor a relevat asocieri între anumite microorganisme intestinale și insomnie.

În total, 14 grupuri de bacterii au fost asociate pozitiv cu insomnia, iar opt grupuri au prezentat o asociere negativă.

Insomnia în sine a fost asociată cu o reducere între 43% și 79% a abundenței a șapte grupuri de bacterii și cu o creștere de 65% până la mai mult de patru ori a abundenței a 12 alte grupuri.

Cercetătorii au descoperit că, în special, clasa de bacterii Odoribacter era asociată în mod semnificativ cu riscul de insomnie.

Acest tip de bacterii joacă un rol în producerea de acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care, în cantități adecvate, pot contribui la menținerea sănătății intestinale.

Studiul prezintă unele limitări

Toți participanții la studiu erau de origine europeană, astfel încât rezultatele nu pot fi aplicate la scară mai largă, deoarece compoziția microbiomului variază în funcție de etnie și zonă geografică, subliniază cercetătorii.

De asemenea, nu au fost luate în considerare dieta și stilul de viață, care afectează microbiomul. Deși bacteriile sunt legate de insomnie, aceleași bacterii pot fi influențate de obiceiurile alimentare, nivelul de stres și mediul înconjurător al unei persoane.

„În ansamblu, efectele interconectate ale insomniei asupra microbiotei intestinale și viceversa reprezintă o relație bidirecțională complexă care implică reglarea imunitară, răspunsul inflamator, eliberarea de neurotransmițători și alte căi moleculare și celulare”, au afirmat autorii studiului.

Autorii concluzionează: „Studiul nostru oferă dovezi preliminare care susțin o legătură cauzală între insomnie și microbiota intestinală, furnizând informații valoroase pentru dezvoltarea viitoare a planurilor de tratament pentru insomnie inspirate de microbiom”.

Aceste planuri de tratament ar putea include utilizarea probioticelor, prebioticelor sau transplantul de microbiom fecal, sugerează ei.