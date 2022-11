Banca Centrală Europeană a dat de greu: furnizorii de active cripto, „o problemă uriaşă de protecţie a consumatorilor”

Şeful departamentului de supraveghere financiară al Băncii Centrale Europene a avertizat că autorităţile de reglementare vor avea dificultăţi în a supraveghea furnizorii de criptoactive, care „nu se gândesc vredodată la riscurile financiare”, nu respectă frontierele naţionale şi reprezintă „o problemă uriaşă de protecţie a consumatorilor”, conform FT

Andrea Enria, oficial BCE, a declarat pentru Financial Times că este îngrijorat pentru „colegii care vor trebui să efectueze această supraveghere în viitor, deoarece acestea sunt animale cu care este dificil să interacţionezi”.

Autorităţile de reglementare la nivel mondial s-au străduit să reacţioneze la prăbuşirea bursei de criptomonede FTX, care a cerut vineri falimentul în SUA, după ce nu a reuşit să acopere un deficit de finanţare de 8 miliarde de dolari şi a lăsat clienţii din întreaga lume să se confrunte cu pierderi mari.

Prăbuşirea FTX a dat o lovitură puternică unei industrii criptografice care se resimte deja din cauza unei serii de eşecuri în acest an în acest sector, inclusiv a stablecoin-ului TerraUSD şi a creditorilor de criptomonede Celsius Network şi Voyager Digital.

UE finalizează în prezent o legislaţie care să aducă pentru prima dată furnizorii de criptoactive sub un cadru de reglementare, cunoscut sub numele de Markets in Crypto-Assets (Pieţe de criptomonede), care va înlocui un mozaic de norme naţionale.

Enria a declarat că este mândru că UE este prima jurisdicţie care „aduce aceste entităţi sub o anumită formă de supraveghere”, dar a prezis că va fi o „provocare interesantă”.

„Când vorbeşti cu ei despre gestionarea riscurilor, au o mentalitate diferită”, a declarat el pentru FT la un eveniment al băncii centrale olandeze, săptămâna trecută. „Ei se gândesc doar la securitatea IT; nu se gândesc niciodată la riscurile financiare, aşa că nu ştiu cum va funcţiona setul nostru de instrumente cu acest tip de animale”.

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă autorităţile de reglementare a fost dificultatea de a stabili cu exactitate unde îşi au sediul mulţi furnizori de active cripto, a adăugat Enria. „Instrumentele noastre sunt axate pe entităţi juridice şi pe teritorii”, a spus el. „Ambele aspecte nu se aplică în cazul acestor furnizori de active criptografice”.