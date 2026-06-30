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Bolojan: „Parlamentul a aprobat legi pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”

Ilie Bolojan a transmis că „Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”. Prin adoptarea legilor, „evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro”.
Bolojan: „Parlamentul a aprobat legi pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Ioana Târziu
30 iun. 2026, 16:44, Economic
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Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, marți, că „Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR”.

Ce vizează legile adoptate

Aceste legi adoptate „vizează digitalizarea și eficientizarea activității în cercetare, modernizarea legislației din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar și accelerarea investițiilor publice, în special în domeniul construcțiilor”, potrivit premierului interimar.

„Înainte de vot, fiecare minister și-a pregătit proiectele de lege din domeniile educației și cercetării, mediului și agriculturii. Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România”, a precizat Bolojan.

Prin adoptarea legilor, „evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro și ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”, afirmă politicianul.

„Noile măsuri vor reduce blocajele administrative”

În același timp, „noile măsuri vor reduce blocajele administrative”. Acestea „vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiții aflate în derulare”, a mai adăugat acesta.

Ilie Bolojan a conchis mulțumindu-le „tuturor parlamentarilor care au susținut aceste proiecte”. De asemenea, a concluzionat cu ideea că „prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie”.

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