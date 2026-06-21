Care sunt diferențele dintre SPF, UVA și UVB și cum să îți alegi crema cu protecție solară potrivită

Având în vedere temperaturile ridicate ce vor urma, este important să te protejezi de soare cu crema potrivită, relatează Mirror.

Când vine vorba de creme de protecție solară, a ști care produs este potrivit pentru tine poate fi un câmp minat.

Tipurile de raze emise de soare

Soarele emite două tipuri de raze ultraviolete, UVA și UVB. Razele UVA sunt deosebit de puternice și rămân prezente chiar și în zilele noroase. Ele pot penetra atât sticla, cât și norii și pot ajunge adânc în piele, potrivit sursei.

Razele UVA pot provoca daune pe termen lung, inclusiv riduri, pete solare și cancer de piele.

Razele UVB sunt principalele responsabile pentru arsurile solare și înroșirea pielii. Deși nu pătrund la fel de adânc, sunt la fel de dăunătoare. Acestea joacă un rol semnificativ în dezvoltarea cancerului de piele.

Crema cu protecție solară, cea mai bună metodă de apărare împotriva razelor soarelui

Ambele tipuri de raze provoacă daune și arsuri, iar SPF este cea mai bună metodă de apărare. SPF este prescurtarea de la „factor de protecție solară” și se referă la gradul de protecție pe care îl oferă împotriva razelor ultraviolete.

De exemplu, dacă de obicei te arzi după 10 minute, un SPF 15 te va proteja de 15 ori mai mult timp, arată sursa.

Rețineți însă că aceasta este o cifră teoretică. În practică, protecția se va epuiza în timp.

Crema trebuie reaplicată la fiecare două ore

Transpirația, mișcarea și frecarea hainelor îndepărtează crema de protecție solară. Este vital să reaplicați crema la fiecare două ore, indiferent de SPF-ul acesteia.

Se recomandă căutarea unui factor de protecție solară de cel puțin 30 pentru a te proteja împotriva razelor UVB, alături de un rating de protecție UVA de minimum patru stele, potrivit sursei citate.

Protecția UVA poate fi indicată și prin literele „UVA” într-un cerc, semnificând faptul că produsul respectă standardele UE.

Totuși, crema de protecție solară nu este suficientă. În cea mai caldă parte a zilei, este recomandat să căutați umbră, mai specifică sursa inițială.