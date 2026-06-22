Romeo Lungu, aviz negativ pentru Ministerul Dezvoltării. Avizul este unul consultativ

Romeo-Daniel Lungu, propus la Ministerul Dezvoltării în Guvernul Veștea, a primit aviz negativ în urma votării. Avizul este doar consultativ.

Acesta a primit 18 pentru 18 contra 2 abtineri 8 „prezent nu votez”. Pentru aviz pozitiv ar fi trebuit să primească 22 de voturi „pentru”.

În aceste condiții, el a fost avizat negativ. Avizul primit de la comisiile de specialitate este doar consultativ. El merge în Parlament unde se va da votul de învestire.

USR și PNL au votat „contra”, PSD „pentru” și AUR a zis prezent nu votez. UDMR s-a abținut.

Printre prioritățile lui Romeo Lungu, se numără PNRR-ul, care reprezintă prioritatea sa numărul 1.

A doua sa prioritate este reforma administrativă.

„Reforma administrativă propusă de guvernul precedent, prin concedieri abrupte, brutale sau desființări de posturi nu a avut rezultatul scontat”, a declarat Lungu.

Despre nevoia de angajări suplimentare la nivelul UAT-urilor, Romeo Lungu a spus că „la ISC, Inspectoratul de Stat în Construcții, sunt foarte puțini angajați. Sunt foarte multe construcții în județe, iar ei sunt până în zece angajați, nu pot face față”.

„Este un deficit de personal. Și nu numai acolo”, a transmis acesta.

De asemenea, „la OPC, protecția consumatorului, sunt trei angajați pe întreg județul Buzău. Sunt domenii, sunt autorități care au deficit”, a afirmat Lungu.

Guvernul propus de Adrian Veștea urmează să fie supus votului de învestire luni seară.

Sursa video: Digi 24.