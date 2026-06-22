„Aseară am aflat că voi fi ministru”, declară Romeo Lungu, propus ministru al Dezvoltării

„Eu cred că va trece Guvernul”, a spus astăzi deputatul Romeo Lungu (PSD) pe holurile Parlamentului.

Întrebat care vor fi prioritățile sale în fruntea Ministerului Dezvoltării, după ce a fost propus pentru această funcție în Guvernul Adrian Veștea, Lungu a declarat:

„În primul rând, discuția cu domnul Cseke. Prioritatea numărul 1. Și stadiul problemelor pe PNRR. Asta este prioritatea nr 1. Asta vreau să fac în urma discuției….Aseară am aflat că voi fi ministru desemnat. Mai mult, să prioritizăm proiecte și să găsim fondurile necesare pentru a le finanța. O să vedem exact. Nu știu ce e acolo”, spune Lungu.

El susține că nu este prieten cu Marcel Ciolacu, fostul lider PSD, dar facparte din aceeași organizație: „Sunt membru de partid din 2001”.

Întrebat ce îl recomandă pentru funcția de ministru al Dezvoltării, Lungu răspunde: „Am terminat studiile în administrație publică, am lucrat ca vicepreședinte la Consiliul Județean, sunt în contact cu primarii, cam astea sunt lucrurile. Cu primarii în general, cu structurile asociative, am fost membru al comisiilor de administrație din Parlament”.

Romeo-Daniel Lungu (47 de ani) este deputat PSD de Buzău, aflat la al doilea mandat și ocupă în prezent și funcția de chestor al Camerei Deputaților. În tinerețe, a activat ca arbitru de fotbal în ligile inferioare, arată CV-ul său. Până în 2020, a fost vicepreședinte al CJ Buzău și Director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Buzău.

A mai lucrat la S.C. Compania de apă S.A. Buzău, a fost în CA al S.C Transbus S.A Buzau, a fost și consilier senatorial și a lucrat și în prefectura Buzău. Lungu este actual președinte al organizației județene PSD Buzău – a preluat conducerea filialei în mai 2025, după demisia lui Lucian Romașcanu.

Sursa video: Antena 3 CNN