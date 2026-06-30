Cel mai bun ceai pentru scăderea tensiunii arteriale. Poate îmbunătăți funcția vaselor de sânge și sănătatea inimii

Hipertensiunea arterială apare atunci când fluxul sanguin împinge vasele de sânge prea tare, potrivit specialiștilor de la Eating Well.

Pentru a reduce tensiunea arterială, contează ceea ce mâncați și beți. Se recomandă adesea respectarea anumitor diete bazate pe legume, fructe, cereale integrale, proteine ​​slabe și lactate cu conținut scăzut de grăsimi. În același timp, este limitat consumul de sare, carne roșie, zahăr adăugat și alimente care conțin niveluri ridicate de grăsimi saturate, arată sursa.

Când vine vorba de băuturi pentru a susține tensiunea arterială, ceaiul este o alegere recomandată. Însă, știința pare să sugereze că un anumit tip de ceai este mai benefic decât altele, atunci când vine vorba de gestionarea tensiunii arteriale ridicate.

Ceaiul verde, alegerea ideală

Ceaiul verde pare să aibă cele mai multe date clinice care îl leagă de îmbunătățirea tensiunii arteriale. Aceste studii îl face ceaiul preferat pentru hipertensiune arterială, potrivit sursei citate.

O meta-analiză care a evaluat efectele ceaiului verde (prin intermediul unei băuturi sau suplimente) asupra tensiunii arteriale crescute a constatat că ceaiul verde a fost eficient în scăderea nivelului tensiunii arteriale. Mai exact, persoanele au beneficiat de reduceri de 3 mmHg, respectiv 1 mmHg ale tensiunii arteriale sistolice și diastolice.

Ceaiul verde conține catechine. Acesta este un tip de antioxidant care poate îmbunătăți funcția vaselor de sânge și sănătatea inimii. Cercetătorii subliniază că acestea pot face acest lucru prin prevenirea îngustării arterelor, îmbunătățirea producției de oxid nitric. Se dilată vasele de sânge și este redus stresul oxidativ și inflamația, mai arată sursa.

În plus, cantitatea moderată de cafeină din ceai poate stimula o creștere pe termen scurt a fluxului sanguin. Aceasta contribuie potențial la o mai bună sănătate cardiovasculară generală.

Cum să introduceți ceaiul verde în dietă

Ceaiul verde poate fi savurat pur și simplu prin infuzarea frunzelor de ceai verde în apă fierbinte. Ele trebuie infuzate timp de trei până la cinci minute. Apoi, se scot frunzele sau pliculețul de ceai înainte de a se bea. De asemenea, ceaiul poate fi băut și rece.

Cu toate acestea, nu există o recomandare specifică privind cantitatea de ceai pe care trebuie să o bei pentru a menține o tensiune arterială sănătoasă.

Dacă aveți nevoie de puțină dulceață în amestec, puteți adăuga puțin zahăr, cum ar fi un strop de miere. Fiți atenți la cât adăugați, deoarece consumul excesiv de zahăr adăugat este legat de creșterea tensiunii arteriale la anumite persoane, mai specifică sursa.