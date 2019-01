Celebru actor, felicitat de Biserica lui Satan pentru Globul de Aur primit anul acesta

Christian Bale a fost felicitat de Biserica lui Satan pentru Globul de Aur primit anul acesta pentru rolul din filmul "Vice", după ce actorul i-a mulţumit, în glumă, "lui Satan", în discursul de acceptare a prestigiosului trofeu, potrivit contactmusic.net.

Comedia neagră "Vice", de Adam McKay - o abordare extrem de critică a ascensiunii la putere a fostului vicepreşedinte american Dick Cheney -, care conducea în topul nominalizărilor, cu şase, a primit, duminică seară, la gala Asociaţiei presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), un singur Glob De Aur, atribuit lui Christian Bale.

Actorul galez i-a mulţumit în discursul său, în glumă, lui "Satan", care i-a fost o sursă de inspiraţie pentru rolul lui Dick Cheney.

În replică, organizaţia ocultă Biserica lui Satan l-a lăudat pe actorul în vârstă de 44 de ani pentru că a atins "cel mai înalt potenţial personal".

"Pentru noi, Satan este un simbol al mândriei, libertăţii şi individualismului şi serveşte ca o proiecţie metaforică externă a celui mai înalt potenţial personal al nostru. Cum talentul şi priceperea domnului Bale i-au adus acest premiu, conceptul este cât se poate de potrivit. Trăiască Christian! Trăiască Satan!", se arată într-un mesaj publicat pe contul organizaţiei de pe platforma de micro-blogging Twitter.

În discursul său, Christian i-a mulţumit "excentricului" regizor Adam McKay pentru că i-a oferit rolul.

"Îţi mulţumesc, Satan, pentru că mi-ai oferit inspiraţie în crearea acestui rol", a continuat actorul, care a trebuit să se îngraşe 20 de kilograme, să îşi radă părul de pe cap şi să îşi decoloreze sprâncenele pentru această partitură.

Biserica lui Satan (The Church of Satan) este o organizaţie religioasă cu sediul în San Francisco, California, înfiinţată în 1966. Membrii săi nu cred în existenţa diavolului şi nu recunosc conceptul de Satan aşa cum apare prezentat în religiile creştine şi islamică, descriindu-se mai degrabă ca "atei sceptici".

Christian Bale a fost distribuit mulţi ani în producţii independente, înainte de a juca în câteva filme de la Hollywood cu un buget important. Christian Bale a atras atenţia publicului la vârsta de 13 ani, când a jucat în filmul "Imperiul soarelui" (1987). Au urmat rolurile din filme precum "American Psycho" (2000), "Equilibrum" (2002), "Batman - Începuturi" (2005), "Prestigiul" (2006), "I'm Not There" (2007), "Drumul dreptăţii/ 3:10 To Yuma" (2007), "Cavalerul negru" (2008), "Terminator - Salvarea" (2009), "Cavalerul negru: Legenda renaşte" (2012), "American Hustle" (2013).

Starul galez a câştigat în 2011 premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar graţie evoluţiei sale din drama "Luptătorul/ The Fighter". Pentru acelaşi rol a primit şi un Glob de Aur.

