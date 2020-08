COMENTARIU Valeriu Şuhan: Degetul erect

Am mai spus-o, dar sunt nevoit s-o repet, suntem ca-n filmele cu proşti. Starea de urgenţă care a fost instituită acum două luni a expirat de drept azi-noapte, iar de azi până Luni, ne-am fi aflat într-o sincopă absolut stupidă.