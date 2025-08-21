Condiții privind solicitarea unei noi vize prin curier, fără a susține interviu. Anunțul făcut de Ambasada SUA în România

Conform Ambasadei SUA în România, din 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, posesorii pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condițiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:

Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei,

Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare,

Să depună cererea în țara de care aparține ca cetățean sau de reședință,

Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil.

Ofițerii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanții trebuie să consulte site-urile web ale ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate despre cerințele și procedurile de solicitare a vizei și pentru a afla mai multe despre starea de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului, precizează Travel State.