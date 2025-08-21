Condiții privind solicitarea unei noi vize prin curier, fără a susține interviu. Anunțul făcut de Ambasada SUA în România

Conform Ambasadei SUA în România, din 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, posesorii pot solicita o nouă viză prin curierat.
Ofițerii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.
Solicitanții trebuie să consulte site-urile web ale ambasadelor și consulatelor pentru informații mai detaliate despre cerințele și procedurile de solicitare a vizei și pentru a afla mai multe despre starea de funcționare și serviciile ambasadei sau consulatului, precizează Travel State.