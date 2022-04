Construim mai scump. Materialele de construcţii s-au scumpit cu 15% până la peste 100% în ultimul an

Acestea sunt preţurile de achiziţie ale celor mai cumpărate materiale de construcţie, potrivit datelor transmise de Vasile Dobrea, manager de achiziţii la Vindem-ieftin.ro, o platformă online de consultanţă în vânzarea de materiale de construcţii.

Cele mai mari scumpiri se văd la plăcile OSB (plus 103% din martie 2021 până în martie anul acesta), la ţeava rectangulară (plus 118%) şi la panourile sandwich (plus 121%). Totodată, o cărămidă a ajuns să coste peste 10 lei, faţă de 7,4 lei cu un an în urmă, un metru pătrat de pavaj costă 67,1 lei, de la 41,3 lei în primăvara lui 2021, iar un kilogram de fier-beton este acum 6,95 lei, cu 88% mai scump faţă de martie 2021, potrivit datelor de la Vindem-ieftin.ro.

Pentru a înţelege aceste scumpiri, tre­buie urmărit procesul de fabricare a unui pro­dus, care formează un lanţ întreg, pentru că nicio componentă nu este inde­pendentă, toate verigile fiind în strânsă legătură unele cu altele.

Oţelul, din ce în ce mai scump

Oţelul în mod special, materie primă pentru foarte multe companii cu activitate în construcţii, a trecut prin majorări de preţ considerabile încă de la finalul anului 2020, îngreunând activitatea producătorilor de aco­perişuri, hale metalice sau panouri ter­mo­izolante. Acum, industria locală a con­strucţiilor se aşteaptă la noi scumpiri ale oţe­­lului pe fondul războiului din Ucraina, ţară care era un furnizor important pentru fir­mele din România. Totuşi, companiile cred că impactul nu va fi foarte puternic, exis­tând alternative în alte ţări, precum Turcia, Grecia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Trans­por­tul ajunge să însemne 10% din preţul materialelor de construcţii, iar bitumul - material esenţial pentru infra­structură - a ajuns la o scumpire de 50% astăzi faţă de media anului trecut.