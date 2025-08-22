Consumul insuficient de apă poate crește nivelul de stres. Care este explicația

Acest lucru este cauzat de faptul că ele eliberează niveluri mai mari de cortizol, hormonul stresului, în ciuda faptului că nu simt o sete mai mare decât persoanele care beau mai multă apă.

Cercetătorii sugerează că păstrarea unei sticle de apă la îndemână în perioadele stresante ar putea fi benefică pentru sănătatea pe termen lung.

Studiul, condus de experți de la Universitatea John Moores din Liverpool (LJMU), a inclus 16 persoane care beau sub 1.5 litri de apă pe zi, împreună cu 16 persoane care respectă în mod regulat recomandările zilnice privind consumul de lichide, potrivit Independent.

Cercetătorii au utilizat recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care recomandă bărbaților să bea 2.5 litri de apă pe zi, iar femeilor să bea doi litri.

În Marea Britanie, Ghidul Eatwell sugerează că adulții ar trebui să bea între șase și opt pahare de lichide pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 1.5-2 litri.

Cu toate acestea, oamenii ar putea avea nevoie să bea mai mult când este cald, dacă sunt foarte activi, dacă se recuperează după o boală sau dacă sunt femei însărcinate sau alăptează.

Monitorizarea celor două grupuri

Cercetătorii au monitorizat hidratarea în ambele grupuri timp de șapte zile folosind probe de urină și sânge, după care au fost invitați în laborator pentru un test de stres.

Testul a constat într-un interviu de angajare improvizat, pentru care fiecare persoană a avut la dispoziție 10 minute pentru a se pregăti.

După acest timp, au fost invitați într-o altă cameră și li s-a cerut să susțină interviul în fața unui grup de trei persoane îmbrăcate în halate albe.

După interviul fals, persoanelor li s-a cerut să rezolve o problemă de aritmetică care implica scăderea cât mai rapidă a unor numere.

Profesorul Neil Walsh, de la Școala de Științe ale Sportului și Exercițiului Fizic LJMU, a descris testul ca fiind „cu adevărat agitat”.

El a declarat agenției de știri PA: „Știm că persoanele care au un aport zilnic redus de lichide, care nu respectă recomandările, sunt susceptibile de a fi slab hidratate”.

„Dar ceea ce nu știam era dacă, atunci când supui aceste persoane la stres în condiții controlate, ele ar avea o reacție mai puternică a hormonului de stres”.

Cercetătorii au colectat probe de salivă de la grup înainte și după testul de stres pentru a măsura nivelurile de cortizol.

Cortizolul, cunoscut ca hormonul stresului, este produs de glandele suprarenale ca răspuns la stres și joacă, de asemenea, un rol în răspunsul imunitar, metabolism și tensiunea arterială.

Nivel de cortizol ridicat

Echipa a constatat că nivelurile de cortizol erau mai ridicate la cei care beau mai puțină apă.

Profesorul Shaw a observat că răspunsurile la stres, cum ar fi creșterea ritmului cardiac, transpirația mâinilor și uscăciunea gurii, erau similare între cele două grupuri.

„Ambele grupuri s-au simțit la fel de anxioase și au experimentat creșteri similare ale ritmului cardiac în timpul testului de stres”, a spus el.

„Dar persoanele care erau slab hidratate, deoarece nu beau suficientă apă în fiecare zi, au avut răspunsuri mult mai mari la cortizol”.

Grupul cu aport redus de lichide nu a raportat, de asemenea, că se simte mai însetat decât cei care au băut mai mult, potrivit prof. Walsh.

El a adăugat: „Cortizolul este principalul hormon al stresului din organism, iar reactivitatea exagerată a cortizolului la stres este asociată cu un risc crescut de boli de inimă, diabet și depresie”.

„Dacă știți că aveți un termen limită iminent sau un discurs de ținut, păstrarea unei sticle de apă la îndemână ar putea fi un obicei bun, cu beneficii potențiale pentru sănătate pe termen lung”.

Profesorul Walsh a spus că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege mai bine concluziile, publicate în Journal of Applied Physiology, și pentru a vedea dacă creșterea consumului de apă la cei care nu beau suficient poate reduce răspunsurile la „micro-factori de stres” zilnici, cum ar fi ambuteiajele sau prezentările la locul de muncă.

„Ne-ar plăcea să credem că respectarea recomandărilor privind consumul de apă ar putea fi una dintre măsurile pe care le-ați putea lua pentru a atenua răspunsul cortizolului în fiecare zi”, a adăugat el.