Cum să elimini rugina de pe calorifere folosind un singur produs de curățare

Baia este una dintre cele mai încărcate încăperi cu umezeală din casă, potrivit Mirror.

Rugina poate apărea în cele mai neașteptate locuri, inclusiv pe caloriferul din baie.

Umezeala afectează caloriferul în timp

Umiditatea persistentă și temperaturile fluctuante pot provoca daune semnificative caloriferului în timp, chiar și modelelor cromate special concepute pentru a o rezista, potrivit sursei.

Odată ce stratul protector începe să se deterioreze, rugina se poate instala rapid. Însă, ea poate fi îndepărată într-un mod simplu.

James Chapman, directorul unui magazin cu articole pentru baie, a transmis „Caloriferele de baie sunt de obicei fabricate din oțel și placate cu crom pentru a preveni ruginirea lor”.

Însă, „stând într-o atmosferă umedă, după un timp cromul poate începe să se descompună ușor, iar umezeala se poate instala dedesubt”, potrivit acestuia.

Cum să îndepărtezi rugina

Pentru a îndepărta rugina, e nevoie de un spray anticalcar și de o lavetă abrazivă din oțel inoxidabil, potrivit sursei citate.

„Rugina este practic oxid de fier. Acizii o vor descompune și vor împiedica transformarea ei în rugină. Așa că ia-ți buretele abraziv și spray-ul anticalcar și pulverizează caloriferul. Spray-ul va începe să omoare rugina. Apoi, freacă bine”, a explicat Chapman.

Buretele abraziv ajută la ridicarea ruginii de pe suprafață. Soluția de curățare acidă o descompune. După ce ați curățat bine zona afectată, ștergeți bine radiatorul, indică sursa.

„Odată ștersă, rugina ar trebui să dispară și vei rămâne cu niște pete mici și negre pe ea, acestea sunt găurile din crom”, potrivit lui Chapman.

Ce să faceți ca să nu revină rugina

Acele găuri indică faptul că cromul a fost compromis. Acest lucru înseamnă că rugina este aproape sigur că va reveni, dacă nu faceți încă un pas.

„Asigură-te că ai caloriferul pornit, deoarece trebuie să fie complet uscat și pulverizează-l cu spray de lac transparent”, a declarat Chapman. „Asta o va încetini, sau poți folosi și un lustru cerat doar pentru a bloca acele găuri mici”.

Totuși, secretul menținerii unui calorifer fără rugină constă în întreținerea sa regulată, mai menționează sursa. Dacă observați că rugina reapare, pur și simplu repetați procesul.